Dawn Dating : quelle est cette tendance amoureuse de plus en plus populaire ?

Le «dawn dating» a la cote. Mais en quoi en consiste cette nouvelle forme de rendez-vous amoureux ?

La tendance est aux rencards matinaux. De plus en plus de célibataires troquent le fameux date du soir contre le «dawn dating», littéralement «rendez-vous à l’aube» en français.

Cette pratique consiste en effet à se rencontrer non pas autour d’un verre en début de soirée, mais le matin, entre 8h et 10h, avec au menu un croissant et un chocolat chaud.

Selon une enquête menée par l'application de rencontres Badoo, près de 51% des personnes cherchant l’amour auraient déjà eu un date à l'heure du petit-déjeuner. Si le «dawn dating» séduit autant, c’est parce qu’il présente plusieurs avantages.

Se rencontrer en début de journée permet notamment de ne pas consommer d'alcool et d’échapper à la pression sociale autour de celui-ci. Pour beaucoup, il s’agit aussi d’une bonne manière de commencer la journée. Sans compter que le matin, on se sent plus vigoureux qu’après une journée de travail éprouvante.

Ce type de rancards permet aussi de ne pas sacrifier une soirée entre amis, et dure généralement moins longtemps - pratique si le rendez-vous est ennuyeux. Enfin, un petit-déjeuner revient a priori moins cher que des cocktails ou un restaurant.