Paris : ces 5 nouveaux restaurants à ne pas rater pour cette rentrée 2022

Le mois de septembre est toujours riche en nouveautés et particulièrement en matière de restaurants. Pour se consoler de la fin de l’été, voici quelques tables qui risquent de faire le buzz. Elles sont à tester dès que possible.

Bonnie

Collectionnant les vues à couper le souffle, Paris Society met cette fois la barre très haut. Perché au sommet de la Tour Morland, le restaurant Bonnie risque de faire beaucoup de bruit : il offre une perspective inédite sur tout Paris du haut de ses seize étages. L’immersion est encore plus totale avec l’œuvre signée Olafur Eliasson. A l’aide d’un effet miroir, elle réplique sur le plafond le paysage. On ignore si l’assiette sera aussi renversante : pour l’heure, des plats dans un esprit brasserie chic et des cocktails à base de champagne sont annoncés.

Bonnie, 10, rue Aggripa d’Aubigné Paris 4e - Ouverture le 6 septembre

@RomainRicard

Braise

C’est la nouveauté du groupe Eclore de Stéphane Manigold (Substance, Luiquide, Granite…). Aidé par l’ex-top Chef Matthias Marc, il vient d’ouvrir Braise qui, comme son nom l’indique, mettra à l’honneur la cuisson au feu. Les possibilités sont nombreuses notamment avec le charbon japonais binchotan ou encore le barbecue Big Green Egg. C’est le jeune chef Sylvain Courivaud qui sera aux manettes.

Braise, 19, rue d'Anjou, Paris 8e

Omar Dhiab

Après Loiseau Rive Gauche, Omar Dhiab se met à son propre compte et ouvre une table à côté de la Place des Victoires. Dans un écrin Art Déco, il ambitionne de servir une gastronomie moderne : coquillages au suc végétal, « croq ris de veau » rehaussé d’un condiment façon grenoblois... Le tout avec une pointe de culture méditerranéenne comme en témoigne le karkadé, boisson égyptienne à base d’hibiscus, servi en début de repas.

Omar Dhiab, 23, rue Hérold Paris 1er - ouverture fin septembre

©Virginie Garnier

Cavalieri

Réputé pour son restaurant Table, Bruno Verjus signe la carte de Cavalieri dans le 16e arrondissement. Au total, cet endroit spacieux de 120 m2 pourra accueillir 65 couverts. La cuisine méditerranéenne sera au menu : halloumi frit et huile de menthe, aubergines confites et piment doux fumé, sardines en mi-cru mi-cuit à peine fumées. Ce sont les frères Kévin et Christian Stradaioli qui seront aux cuisines.

Cavalieri,71, rue Paul Doumer Paris 16e - ouverture le 21 septembre

Rhézome

Voilà une ouverture originale. Pensé comme « un lieu de vie, créateur de relations et d’expériences partagées », Rhézome accueillera les chefs de demain en résidence, avec pour trait commun une cuisine éco-responsable. La première cheffe attendue en septembre est la jeune Alice Arnoux. Originaire d’Arcachon, elle dispose d’un solide cv : La Marine d’Alexandre Couillon à Noirmoutier et le mythique Noma de René Redzepi à Copenhague.

Rhézome, 35, rue Faidherbe, Paris 11e – ouverture courant septembre

©CelineChappert