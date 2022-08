Pourquoi les frites risquent-elles bientôt d’être plus courtes ?

L’été caniculaire a eu un effet dévastateur sur les récoltes notamment celles de pommes de terre. Le manque d’eau et la chaleur ont freiné la croissance des tubercules. Dans ce contexte, la taille des frites sera sans aucun doute affectée.

Et une victime de la sécheresse en plus. La frite pourrait se voir écourtée de quelques centimètres cette saison. Les conditions climatiques extrêmes qu’a connues la France cet été – et toute l’Europe - ont fortement impacté les récoltes de pommes de terre. D’après la profession, elles seront «catastrophiques».

Dans un communiqué publié récemment, l’UNPT (Union nationale des producteurs de pommes de terre) déplore cette situation et chiffre à 200 millions d’euros les pertes pour les producteurs.

Les fortes chaleurs et le manque cruel d’eau ont ralenti la croissance des tubercules. Résultat, les exploitations qui n’ont pas recours à l’irrigation, soit près de 70 % de celles du territoire français, se retrouvent avec des pommes de terre de tailles inhabituelles, plus réduites que les calibres classiques. Rien de surprenant quand on sait qu’une pomme de terre est composée à 80 % d’eau.

©Adobe

Et cette réduction n’est pas sans conséquence. «Cela ne pose pas de problème pour le marché du grand frais. Les charlottes et les amandines sont déjà de petites tailles. En revanche, pour celles qui sont destinées aux industriels afin d’être transformées en frites ou en chips, c’est plus gênant : elles doivent avoir de plus grands calibres» explique Geoffroy d'Evry, président de l' UNPT et producteur dans l’Oise.

Des frites plus courtes mais plus chères ?

Un cahier des charges précise le diamètre minimum des pommes de terre. Compte tenu de la situation, les producteurs espèrent que la filière saura se montrer compréhensive sur ce point.

Mais le consommateur doit donc s’attendre à voir des frites raccourcies dans son assiette. Actuellement, aucune taille officielle ne détermine la longueur d’une frite. Pour information, et d’après les experts, elles font en moyenne 8 à 10 cm de long et 1 cm de large.

Autre mauvaise nouvelle en perspective : avec 1,5 million de tonnes de pertes cette année par rapport à 2021 (8 millions de tonnes), les prix risquent de grimper. «Il va y avoir une réévaluation des prix, mais pour éviter qu'elle soit trop importante pour le consommateur, il faut qu'il y ait une meilleure répartition dans la chaîne de la valeur» explique Geoffroy d'Evry. Il rappelle que sur un kilogramme de pommes de terre acheté en supermarché, «20% va au producteur et 50% au distributeur».