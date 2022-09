Mocassins, bottines, coloris lumineux... voici les chaussures phares de cet automne-hiver

L’automne arrive et avec lui l'envie de troquer ses chaussures d'été pour les nouvelles tendances de la saison.

Parmi elles, les mocassins et boots rock figurent parmi les pièces phares de la saison. Autre incontournable, les semelles épaisses et crantées investissent largement l’asphalte cet automne comme les couleurs. Les blanc, beige, orange… feront de la concurrence aux classiques modèles noirs.

Le mocassin star de la saison

Il est partout. Le mocassin se décline sous toutes les formes cette saison. Comme l'année dernière, il n'hésite pas à prend de la hauteur et se dote de plates-formes et de semelles crantées, l'autre tendance de l'automne. Mais il cohabite aussi avec des versions plus classiques, au point de devenir le must-have de la saison.

Les chelsea boots version rock

La chelsea boots a la cote cet automne. Elle rompt toutefois avec son style classique en affichant un look beaucoup plus rock'n'roll grâce à des semelles à crans et un design plus urbain.

Le blanc et les couleurs sont de sortie

Toujours plébiscité, le noir a de la concurrence cette saison. A commencer par le blanc qui se taille une place de choix dans les collections. Il devient l'un des coloris phares de l'automne au côté du beige, et d'une déclinaison de camel toujours plus lumineux.