Mode : voici le sac tendance de l'automne

Le sac à main est l’accessoire incontournable de la garde-robe. Comme chaque saison, il se décline selon les tendances du moment. Mais cette année, le sac matelassé est incontestablement la star de l'automne-hiver.

Déjà plébiscité la saison dernière, il confirme son statut de «must-have». Absolument partout, il se décline sous toutes les formes : mini-sac, cabas, sac messager, sac besace, sac à chaîne, sac seau... tous les modèles se parent de son effet molletonné. Une texture qui habille aussi bien le cuir que le nylon et se décline dans de nombreux coloris, du chic et classique noir aux coloris plus flamboyants du jaune au rouge, en passant par l'orange. Et pour varier les plaisirs, les créateurs n'ont pas hésité à jouer avec des lignes et courbes à géométrie variable, ouvrant toujours plus le champ des possibles.

Le sac à chaîne

Le mini-sac

Le sac seau

Le cabas