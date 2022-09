Tendance cheveux : voici la coupe qui va cartonner cet automne

Le changement de saison rime souvent avec nouveau look capillaire. Mais l’inspiration vient parfois à manquer. Pour vous aider, voici la coupe qui va cartonner cet automne.

A chaque saison, sa tendance capillaire. Parmi les coupes en vogue de la rentrée, l’une fait particulièrement parler d’elle : la coupe Bardot.

Comme son nom l’indique, cette coiffure glamour et mythique est inspirée de celle portée par l’actrice française Brigitte Bardot, icône des années 1960.

Cette coupe se caractérise par des cheveux mi-longs et dégradés. Elle se compose aussi d’une épaisse frange rideau, qui se range de chaque côté du visage.

Pour le coiffage, on n’hésite pas à donner du volume à sa frange avec une brosse ronde, et à faire un brushing en prenant soin de ramener les pointes vers l’intérieur.

Et pour un total look Bardot, osez le blond. En plus, cette coloration revient en force cette année, et sous toutes ses nuances (blond miel, cendré, doré, polaire…).

Sans compter que la coupe Bardot adoucit le visage et a l'avantage de convenir au plus grand nombre.