Sneakers : des paires ultra-stylées pour la rentrée 2022

Les fabricants de sneakers n'ont pas raté leur rentrée 2022, avec des modèles aux styles très affirmés.

L'automne est arrivé, les tongs sont au fond du placard et la basket est de retour sur le devant de la scène. Flashy ou discrète, taillée pour l'aventure ou pour arpenter les trottoirs avec style, il y en a pour tous les goûts.

Hors des sentiers battus

Asics n'est pas qu'une marque de running, oh non. Le fabricant multiplie en effet les séries spéciales qui lui donnent une place à part sur le marché. Dans ce cadre, les paires signées par le créateur londonien Kiko Kostadinov font baver d'envier les sneakerheads et sa vision de la Gel-1130 est déjà plébiscitée. Baptisée UB4-S Gel-1130, elle est disponible en plusieurs coloris. On apprécie le choix des matériaux, la discrétion du logo, bien caché, et un vrai parti pris esthétique.

UB4-S Gel-1130, Asics, 120 €

Le style des îles

Saucony aime rendre hommage à des lieux inspirants. Cette itération de la Shadow 5000, baptisée St Barth, adopte des coloris invitant au voyage et à la découverte. Les plages de sable blanc, le turquoise de l'océan, l'écusson de l'île des caraïbes sur la languette… Les détails sont nombreux, avec en bonus un daim perforé utilisé comme matériau principal, qui apporte de la respirabilité et du confort.

Shadow 5000 St Barth, Saucony, 140 €

Le jean, c'est la vie

Une silhouette mythique. La Nike Air Max 1 de 2003 arrive pour cette rentrée dans un revêtement Denim vieilli avec soin. La douceur est au rendez-vous et elles seront encore plus belles avec la patine du temps. Tendance et en même temps totalement rétro. Le défi sera désormais de réussir à mettre la main dessus, car elles ont disparu des sites en quelques heures à peine.

Air Max Dirty Denim, Nike, 170 €

La street cred du coq

La marque française de streetwear Le Coq sportif a choisi le rappeur originaire des Comores, So La Lune, au timbre de voix si particulier, pour relancer avec brio sa gamme LCS T. Emblématique des années 1990, cette LCS T1000 est réputée pour sa robustesse. Dotée de la technologie Dynactif, elle avait surtout été aperçue sur les courts de tennis, avant de descendre avec succès dans la rue.

LCS T1000 X So La Lune, Le Coq sportif, 110 €

LA TROISIÈME PHASE DE LA NMD

Parmi les modèles récents à succès, la NMD (pour Nomad) d'Adidas a su imposer son style depuis 2015. Destinée à l'exploration urbaine, tout en conservant des codes du running, elle combine des éléments de modèles iconiques des années 1980 tels les Boston Super ou les Rising Star. Pour cette troisième version appelée NMD_V3, elle propose un revêtement en Primeknit (maille) qui s'enroule autour du pied et un amorti Boost très confortable. Attention, la base est assez raide.

NMD_V3, Adidas, 160 €

Style et performance

La SE900 de Tarmak (la marque dédiée au basketball de Decathlon) continue sa quête d'excellence. L'an dernier, elle avait réussi à nouer un partenariat avec la NBA, qui lui a permis de créer des modèles aux couleurs des franchises. Rebelote pour cette rentrée, avec notamment ce superbe modèle à la tige Mid (semi-montante) qui adopte les codes graphiques actuels du Heat de Miami. Sportivement, cette chaussure est très performante, notamment grâce à une semelle très réactive, mais on peut tout à fait la porter hors des parquets, pour un style explosif.

SE900 Miami Heat, Tarmak, 110 €

du pastel dans la samba

Quand Adidas revisite ses classiques, c'est souvent un grand oui. La Samba, chaussure simple par excellence, arrive dans une version golf (avec de tout petits crampons) et surtout dans quatre teintes aux reflets pastel très réussies. Les coloris jaune et rose, notamment, nous ont tapé dans l'oeil, avec cette petite touche estivale dont nous avons encore besoin, alors que les températures commencent à chuter.

Samba Golf, Adidas, 110 €

pour la compétition, mais pas que

La HOVR Phantom 3 d'Under Armour est une véritable chaussure de sport, dédiée à l'entraînement intensif pendant l'intersaison. Souplesse sous le pied et propulsion sont au coeur de la chaussure, en particulier grâce à la technologie de la semelle intermédiaire HOVR. Et pourtant, cette chaussure au style reconnaissable entre mille se révèle également parfaite pour les fashion victims. Elégante et confortable, elle fera de vous un athlète des centres-villes.

HOVR Phantom 3, Under Armour, 140 €

vintage et premium à la fois

Le premium comme credo. La basket montante 1er Coq, de la marque française Sports d'époque, mise sur des matériaux de grande qualité et un savoir-faire certain pour s'imposer sur le marché. Ce modèle, décliné en trois coloris, est réalisé en cuir de vachette italien, doublure comprise.

Le détail qui fait toute la différence ? L'immense broderie rouge qui se dresse fièrement sur les côtés extérieurs de la chaussure et lui donne une identité bien à elle.

1er Coq, Sports d'époque, 220 €