Cheveux : quelle est cette nouvelle coupe tendance qui met en valeur toutes les formes de visage ?

Parmi toutes les coupes les plus tendances de cette rentrée 2022, l’une d'elles fait beaucoup parler. Et pour cause, cette coiffure demande peu d'entretien et va au plus grand nombre.

La rentrée rime souvent avec nouvelle coupe de cheveux. Mais encore faut-il choisir la bonne, celle qui mettra en valeur notre visage.

Pour se faire, vous pouvez compter sur la coupe Subtle Shag, une nouvelle tendance en provenance du Royaume-Uni.

un effet coiffé/décoiffé

Il s’agit d’une coiffure très dégradée, et sur plusieurs niveaux, qui donne un effet coiffé/décoiffé à la chevelure pour un rendu aux influences rock'n'roll.

Plus subtile que la traditionnelle coupe Shag, la Subtle Shag ne nécessite que très peu d’entretien et affine le visage. Mieux encore, elle met en valeur presque toutes les morphologies.

Idéale sur les cheveux courts et mi-longs, comme sur les cheveux longs, elle peut se porter avec des ondulations floues et une frange rideau qui va joliment encadrer votre minois.