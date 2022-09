Cette erreur que l'on fait tous avec la courgette

C’est encore la saison des courgettes. Elles sont délicieuses à cuisiner et contiennent beaucoup de nutriments. Quelques règles sont à suivre pour éviter qu’elles ne s’abiment pendant leur conservation.

En gratin, farcies, ou tout simplement à la poêle, les idées ne manquent pas pour sublimer la courgette et se régaler. La pleine saison commence en juin pour finir en septembre. Ce sont donc les toutes dernières que l’on risque de trouver sur les étals.

Attention à bien les conserver. Trop souvent les courgettes sont placées au réfrigérateur. Or c’est le meilleur moyen de les laisser se dégrader rapidement. Quand le légume aura perdu tout son croquant, il risque de finir à la poubelle.

Afin d’éviter cette erreur que l’on commet tous, il est recommandé de la ranger dans un endroit sec à l’abri de la lumière. Ceux qui ne dispose pas de cave ou de garage peuvent la ranger dans un bac à l’abri de la lumière. Elles pourront ainsi se garder près d’une semaine. Si elles sont coupées en revanche, il faudra les consommer rapidement et les laisser au réfrigérateur.

Enfin, ceux qui souhaitent pouvoir manger de la courgette en hiver peuvent tout à fait en congeler. Pour cela, on la tranche en rondelles et on place le tout dans un récipient en plastique.

La courgette est riche en nutriments, notamment en potassium et en minéraux. Pour profiter de tous ces bienfaits, il faut laisser la peau. C’est là que sont toutes ses richesses. Autant privilégier un produit bio afin d’éviter toute menace de présence de pesticides.