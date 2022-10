Teint terne : les meilleurs soins pour redonner de l'éclat à son visage

Quand le froid fait son retour, la peau à tendance à devenir plus terne. Heureusement, il existe plusieurs soins pour redonner un bon coup d’éclat à son visage.

Sérums, nettoyants et autres cosmétiques permettent d'afficher un joli grain de peau et une mine éclatante.Voici une sélection de produits testés et approuvés pour illuminer et défatiguer son teint.

Un sérum : Glow by Nature de Lavera

©Lavera

Pour redonner de l’éclat à son minois, on peut compter sur le sérum Glow by Nature signé Lavera. Sa formule à base de coenzyme Q10 naturelle et de vitamine C protège du stress oxydatif et redynamise efficacement la peau fatiguée. Outre ses actifs, on apprécie sa texture légère, qui pénètre rapidement l'épiderme, et son odeur gourmande à l’orange, très réconfortante et de saison.

Sérum Glow by Nature, Lavera, 30ml, 19€50.

Une ampoule : lift & Lumière de Coup d’Éclat

©Coup d'éclat

Si vous avez besoin d’un coup d’éclat instantané, rien de tel que l’ampoule lift & Lumière de chez Coup d’éclat. Le point fort de ce soin c’est qu’il agit dès application et ses effets durent toute la journée (pendant 8 heures). Anti-rides et raffermissante, cette ampoule, que l’on casse avant de tapoter le contenu sur le visage, est un véritable allié pour arborer une bonne mine. En plus, elle fixe le maquillage.

Ampoule Lift & Lumière, Coup d’Éclat, boîte de 3 ampoules, 7€40.

Un gommage : Éclat Parfait de Guinot

©Guinot

Dans une routine soin de peau, le gommage est une étape indispensable. Il permet d’éliminer les peaux mortes, qui asphyxient la peau et sont responsables du teint terne. Mais encore faut-il bien le choisir. L’idéal est d’utiliser un soin qui exfolie en douceur, à l’image de la crème à double micrograins Éclat Parfait de Guinot. Après utilisation (une à deux fois par semaine), elle laisse place à une peau revigorée, toute douce, et lisse.

Gommage Éclat Parfait, Guinot, 50ml, 39€.

Un nettoyant : Coup d’éclat Glyco-A de Isispharma

©Isispharma

Au rayon nettoyant, on ne saurait trop recommander celui élaboré par le laboratoire Isispharma. Riche en acide glycolique, l’ingrédient phare pour une peau zéro défaut, ce produit à la mousse onctueuse a été spécialement pensé pour en finir avec le teint grisâtre et les pores dilatés. Et il tient ses promesses. Il ravive l’éclat du teint et apaise également les petites irritations.

Nettoyant Coup d’éclat Glyco-A, Isispharma, 100 ml, 16€90.

Un stylo-pinceau : PERFECT TOUCH de Masters Colors

©Masters Colors

Ce stylo-pinceau Perfect Touch à emporter partout avec soi est idéal pour atténuer les signes de fatigue et donner un coup de pep’s à son visage à tout moment de la journée. En un seul geste, il apporte une touche de lumière aux zones d’ombre (cernes, arcades sourcilières, creux du menton, contour des lèvres et ailes du nez). Ce stylo enrichi en beurre de karité existe en deux teintes: 11 pour les carnations claires et 12 pour les teints plus mats.

Perfect touche, Masters Colors, 26€10.