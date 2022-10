Voici le signe astrologique qui dort le moins

Les grasses matinées, très peu pour lui. Toujours dans l’action, le Bélier estime que dormir est une perte de temps. Il se contente donc de très peu d’heures de sommeil.

Comme l’affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, le Bélier est le signe astrologique qui dort le moins.

Et pour cause, il n’aime pas ça. Ce signe de Feu «déborde d’énergie et veut faire plein de choses. C’est un fonceur». Se reposer n’est pas sa priorité et il n’a pas besoin de beaucoup de sommeil pour être en forme.

Gouverné par Mars, la planète de l’action, le Bélier ne s’arrête jamais et pour lui «dormir est une perte de temps», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple. Et s’il se réveille dans la nuit, «il est même capable de travailler».

et le scorpion, à cause des insomnies

Autre signe connu pour dormir très peu : le Scorpion. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons que son congénère. Les nuits courtes, c’est malheureusement une habitude pour ce natif car il est «sujet aux troubles du sommeil».

Il a bien souvent du mal à fermer l’œil et se réveille régulièrement en pleine nuit. S’il est souvent en proie aux insomnies c’est parce qu'il est angoissé et inquiet. «Ce natif a du mal à lâcher prise et va cogiter sur son oreiller, penser à sa journée de demain, à ce qu’il doit faire…».

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube, explique qu’il y a souvent deux cas de figure. «Il y a ceux qui vont s’endormir très tard, devant la télévision ou parce qu'ils pensent trop, et ceux qui vont s’endormir tôt, mais se réveiller à une heure du matin sans parvenir à retomber dans les bras de Morphée».