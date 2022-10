Mode : voici la couleur ultra tendance de l'automne-hiver

A chaque saison sa couleur. Après le rose et le jaune, plébiscités cet été, voici le coloris phare de l'automne-hiver.

Se mettre au vert au sens propre du terme. Cette saison, les créateurs sont inspirés par le vert. Un coloris qui se décline dans de nombreuses nuances, du kaki à l'émeraude en passant par ses versions pomme, sapin voire citron. Aucune pièce de la garde-robe ne passera à côté de cette tendance. Manteau, jupe, top, pantalon, veste, accessoires... tous s'approprient sa large palette. Il devra toutefois laisser un peu de place à l'orange et au rose. Une couleur avec laquelle il se marie d'ailleurs parfaitement.

Le kaki

Ce vert tirant sur les bruns est le plus facile à porter. Il se marie avec tout et peut aussi se porter en total look.

Le vert sapin

A la fois foncé et lumineux, synonyme de grands espaces, le vert sapin figure également parmi les verts qui auront les faveurs de l'automne.

Le vert pomme

C'est le plus flashy des verts. Déjà plébiscité cet été, il reste résolument tendance cette saison et donne un coup de boots à n'importe quel look.

Le vert citron

Tirant légèrement sur le jaune, le vert citron illumine tout naturellement le dressing féminin, en lui donnant un véritable coup de peps.

Le vert émeraude

Comme son nom l'indique, le vert émeraude partage avec la pierre éponyme son éclat et son intensité.

Le vert Forêt

De la même famille que le vert sapin, ce vert profond foncé et franc est à la fois chic et lumineux.