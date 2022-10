Vacances : voici les 5 destinations les plus plébiscitées par les Français pour la Toussaint

Les vacances de la Toussaint commenceront le 22 octobre prochain. Un tiers des Français envisagent de partir à cette période et ils comptent bien privilégier le littoral. La façade ouest de la Manche et de l’Atlantique arrivent en tête des destinations les plus plébiscitées cet automne.

Les bords de mer ont la cote. Les vacances d’automne approchent et les Français ont déjà jeté leur dévolu sur plusieurs destinations. Ils privilégieront principalement les zones côtières, selon le classement des destinations tendance pour les vacances de la Toussaint, établi par le site de location de vacances Abritel. La Bretagne arrive largement en tête, avec trois régions dans le top 5.

Le Finisitère premier, la Bretagne en tête

Avec ses côtes escarpées, ses petits ports et ses îles paradisiaques - des Glénan à Ouessant en passant par l’île de Sein - le Finistère arrive à la première place des lieux de villégiature plébiscités à la Toussaint. Toujours en Bretagne, l'Ille-et-Vilaine, avec ses jolies villes de Saint-Malo, Cancale ou encore Dinard, se classe deuxième. Les Côtes-d'Armor se hissent quant à elles à la quatrième place, suivi en septième position du Morbihan.

L'Atlantique et la Méditerranée au coude à coude

La côte Atlantique et le littoral méditerranéen restent également des valeurs sûres. La Charente-Maritime, avec ses îles de Ré et d'Oléron, vient clore le top 5, talonnée par le département du Var (6e), aux températures douces toute l'année. Toujours en Méditerranée, la Corse-du-Sud (10e) et les Bouches-du-Rhône (11e) ont également les faveurs des voyageurs quand la Vendée (15e) attire sur la façade Atlantique.

Plus au nord, le Calvados (8e), avec ses incontournables plages du débarquement, mais aussi le Pas-de-Calais (9e) et sa côte d'Opale séduisent largement.

Les départements d’Outre-mer ont la cote

Synonymes de vacances paradisiaques, les départements d'Outre-mer figurent enfin parmi les destinations les plus recherchées pour les vacances de la Toussaint. Très bien placée, la Réunion arrive même à la troisième place de ce classement quand la Martinique et la Guadeloupe se hissent en 13e et 14e positions.

