Education : envoyer un enfant dans sa chambre pour le punir n’est plus recommandé

Alors qu’il s’agissait d'une recommandation du Conseil de l’Europe en termes de punition, envoyer ses enfants dans leur chambre est désormais jugé comme «obsolète» et doit être remplacé par de l’éducation positive, selon les spécialistes.

Envoyer ses enfants dans leur chambre, c’est officiellement «has been». D’après les informations du Figaro, le Conseil de l’Europe s’apprêterait à retirer cette punition jugée «obsolète» de ses recommandations, au profit d’une approche appelée «éducation positive». Dorénavant, le «time out» préconisé depuis plus de 15 ans ne figurera plus sur la brochure accessible en ligne du Conseil de l’Europe.

Today we celebrate #EducationDay!



The education we offer today must reflect the kind of society we wish to build tomorrow.





Find out more how the Council of Europe develops & promotes democracy, human rights & the rule of law through its Education programhttps://t.co/TDPBeJ4Zn8 pic.twitter.com/Uqp1RUJ6wT

— Council of Europe DG Democracy and Human Dignity (@CoEDemocracy) January 24, 2021