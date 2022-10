Barre Pilates : on a testé ce nouveau cours de fitness vraiment intense à Paris

Proposé au studio Episod de République, un nouveau cours de Pilates promet des sensations fortes. Appelé Barre Pilates, il travaille le renforcement en profondeur et en haute intensité pour développer sa mobilité et son cardio. On a testé cette activité tonique.

Si la méthode Pilates est largement répandue, le Barre Pilates est en revanche moins connu sur le marché du fitness à Paris. Celui-ci est à la carte des cours proposés par Episod, franchise de studios de sport sur Paris.

Pour participer aux cours de Barre Pilates, direction le studio à République. Après un passage par l'accueil, on monte au deuxième étage pour rejoindre la salle principale.

Grandes baies vitrées, décoration épurée et musique entraînante : on retrouve ici tous les codes du cours de fitness en vogue. Une fois sur le tapis, on s’équipe de petits poids de 1 ou 2kg, et le cours peut commencer.

Des exercices variés, peu répétitifs et sans impact

Après un échauffement qui porte bien son nom, on enchaîne différents exercices basés sur la méthode Pilates appliquée à l’ensemble du corps (et non uniquement les abdos-fessiers habituels). Bras, épaules, cuisses, abdos, grands, moyens, et petits fessiers : aucune partie du corps ne sera épargnée par les courbatures.

Les exercices sont variés, peu répétitifs et sans impact, ce qui les rend accessibles à tout le monde. L’utilisation des poids et le travail d’équilibre accentuent la partie cardio du cours, un véritable plus par rapport aux cours de Pilates plus classiques.

Après avoir bien transpiré, direction les vestiaires où tout le nécessaire est disponible : douches, serviettes, produits cosmétiques, et sèche-cheveux. Pour les gourmands, l'accueil propose des encas et des boissons.

Chez Episod, la session à l’unité coûte 29 €. Le pack de découverte de trois sessions est à 48 €.

Episod, 14, Place Jacques Bonsergent, Paris (10e)