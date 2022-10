Elon Musk aurait vendu 10.000 flacons de son parfum «Cheveux brûlés» pour 1 million d'euros

Elon Musk s’est lancé dans le commerce du parfum. Dans une nouvelle déclaration partagée sur Twitter, le milliardaire affirme avoir déjà vendu 10.000 flacons de sa fragrance «Burnt Hair», pour un montant d’un peu plus d'un million d'euros.

Une nouvelle corde à son arc. Le patron de SpaceX (fusées), souvent annoncé comme l'homme le plus riche du monde, vient de lancer son parfum Burnt Hair («cheveux brûlés»).

«Avec un nom comme le mien, il était inévitable que je me retrouve dans le secteur des fragrances - pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?!», a posté ce dernier hier sur le réseau à l’oiseau bleu (Musk se traduit Musc en français). Dans la foulée, l’homme d’affaire s’est félicité d’avoir déjà vendu 10.000 flacons, pour un montant d'un peu plus d'1 million d'euros, avant de tweeter avec humour : «Merci d'acheter mon parfum, pour que je puisse acheter Twitter».

10,000 bottles of Burnt Hair sold! — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Elon Musk est censé parvenir à un accord pour racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars d'ici la fin du mois, faute de quoi un procès doit avoir lieu en novembre sur cette opération mouvementée.

L'homme d'affaire, qui se définit dorénavant sur Twitter comme «vendeur de parfum», commercialise cette fragrance 100 dollars (103 euros), via The Boring Compagny. Sur le site de la start-up, ce flacon rouge et son parfum son dépeint comme «l'essence du désir répugnant».

Ce n'est pas la première fois que l'homme d'affaire se lance dans la vente de produits inattendus. En 2020, il avait notamment commercialisé une Tequila Tesla ou encore, plus saugrenu, un lance-flamme.