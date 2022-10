Ce signe astrologique serait le meilleur collègue de travail

Travailler avec une personne née sous ce signe astrologique est une chance. Sérieux, rigoureux, bienveillant… Ce natif est souvent apprécié de tous au boulot.

Dans le milieu professionnel, il a la cote. Comme l'affirme l'astrocoach Nathalie Marcot, le signe de la Vierge est un très bon collègue de travail.

Et pour cause. La Vierge est «travailleuse, organisée et rigoureuse». Ce signe de Terre aime le travail bien fait, et pour lui, «faire des heures supplémentaires n'est pas un problème», souligne l'experte, qui tient une chaîne Youtube.

Outre le fait que «finir tard ne lui fait pas peur et qu'il sait se montrer flexible», ce natif est toujours partant pour aider ses collègues. Gouvernée par Mercure, «la Vierge rend souvent service aux autres et on peut compter sur elle».

Selon Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, le Sagittaire est lui aussi considéré comme étant un super collègue de travail.

le sagittaire aussi

Dirigé par Jupiter, planète qui représente «les choses agréables et vient amplifier le positif», ce signe «est optimiste et voit toujours le verre à moitié plein».

Même si la situation est compliquée, «il ne va pas se focaliser sur le négatif». Indépendant et dynamique, ce signe de Feu est également à l'écoute des autres. «Il sait remonter le moral de ses collègues et les motiver quand il faut».

Au bureau, «il diffuse sa joie de vivre et c'est un bon blagueur». Entre deux grosses réunions, on peut compter sur lui pour décompresser. De plus, «c’est un bon manager, note l'astrocoach. Il va guider son équipe avec pédagogie».

A noter toutefois que ce sont des généralités. La définition d'un bon collègue de travail varie d'une personne à l'autre.