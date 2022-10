Rooftop : le skybar à ciel ouvert le plus haut de Paris vient d’ouvrir

Perché au sommet de l’une des tours Duo dans le sud de Paris, un nouveau bar à cocktails vient d’ouvrir ses portes. Il offre une vue à 360° sur tout Paris.

C’est le skybar le plus élevé de la capitale. A 122 mètres de hauteur, le TOO TacTac offre une vue plongeante sur Paris, de la tour Eiffel au Sacré-Cœur. Ce nouveau bar à cocktails est installé tout en haut de l’une des tours Duo signées Jean Nouvel, en bordure du 13e arrondissement de Paris.

Il dispose d’une impressionnante terrasse de 150 m2 où l’on déguste des cocktails (à partir de 14€) ainsi qu’une petite restauration d'après le menu. Le décor, signé Philippe Starck, est fait de béton ciré et de peinture métallisée. Un mapping vient habiller les murs à l’aide d’ombres pour créer une ambiance. Des DJ sets et des concerts lives sont annoncés.

Le TOO TacTac dépend du TOO hôtel, un immense projet porté par le groupe Laurent Taieb. Il comprend 139 chambres installées à partir du 17e étage de la tour. Certaines ont des terrasses privées et jouissent d’une vue panoramique sur les monuments parisiens et le coucher de soleil. Le TOO hôtel a aussi un restaurant de 180 places au 25e étage ainsi qu’un spa.

TOO TacTac, 65, rue bruneseau, Paris 13e.