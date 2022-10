Mode : Le pull en maille star de l'hiver

A la fois chic et cocooning, le pull en maille investit toujours plus les collections automne-hiver, au point de devenir l'une des pièces phares de la saison.

C'est le chouchou de l'hiver. Le pull en maille confirme son statut d'incontournable. Alors qu'il s'est départi depuis quelque temps déjà de son image désuète, il joue sur tous les tableaux cette saison. A grosses ou à petites mailles, il se décline aussi bien près du corps, qu'en version oversize ou que doté d'un large col roulé.

Sans compter qu'il n'hésite pas à multiplier les effets texturés, affichant torsades, effet côtelé ou encore nid d'abeille. Une pièce que les créateurs habillent de toutes les couleurs - du rose au jaune en passant par le brun, le vert et le crème - mais aussi de motifs en tous genres voire de franges, pour un look encore plus bohème.