Norme USB-C : quels seront les appareils concernés ?

Après le Parlement européen début octobre, le Conseil européen a adopté ce lundi la directive permettant au connecteur USB-C de devenir la norme dans l’UE pour la quasi-totalité des appareils électroniques, d’ici à la fin de l’année 2024.

Enfin un chargeur universel pour toute l’Union Européenne. Ce lundi, le Conseil européen a confirmé via un communiqué la validation de la directive faisant du connecteur USB-C la norme dans l’UE d'ici à fin 2024, quelques semaines après l’adoption de ce texte par le Parlement européen.

L’objectif de cette uniformisation est simple : réduire la masse de déchets électroniques en harmonisant les interfaces de charge. L’UE totalise chaque année près de 11.000 tonnes de déchets électroniques liés aux chargeurs.

La liste complète des appareils concernés par cette uniformisation liée au connecteur USB-C est connue, à savoir :

- les téléphones portables

- les tablettes et les liseuses

- les appareils photographiques numériques et les consoles de jeux vidéo

- les casques d'écoute, écouteurs intra-auriculaires et haut-parleurs portatifs

- les souris et claviers sans fil

- les systèmes de navigation portables

A noter également que les ordinateurs portables sont concernés par cette directive, mais ces derniers bénéficient d’une mise en place plus tardive, avec une échéance fixée au printemps 2026.

Au-delà de la nouvelle norme concernant le chargeur USB-C, cette directive introduit d’autres nouveautés. La première étant la mise en place d’une étiquette indiquant les performances de recharge d’un chargeur.

La seconde étant l’inscription d’un pictogramme permettant au consommateur de savoir si un chargeur est proposé ou non avec un nouvel appareil. En effet, avec ce nouveau connecteur universel, il sera désormais possible d’acheter un appareil sans son chargeur. La Commission européenne se laisse quatre ans pour étudier la possibilité de rendre obligatoire cette vente dissociée.

Pourtant habitué des connectiques singulières, Apple va suivre le mouvement en optant pour un chargeur unique pour ses iPhone. «Nous allons devoir nous conformer à cette décision, nous n’avons pas d’autre choix que de respecter la législation locale comme nous le faisons partout dans le monde», a confirmé Greg Joswiak, vice-président d’Apple chargé du marketing, dans une interview accordée au Wall Street Journal.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022