Vacances : dans quels pays partir au soleil au mois de décembre ?

L’hiver approche et avec lui la chute des températures. Pour fuir le froid, plusieurs destinations sont à privilégier pour aller chercher le soleil et la chaleur à la fin de l’année.

Quand l’hiver s’installe dans l’Hexagone, les envies de soleil et de douceur se font ressentir. Pour les voyageurs peu disposés à enfiler doudoune, écharpe et moon boots lors de leurs vacances d'hiver, voici cinq destinations à plébisciter, plus ou moins lointaines, afin de partir au soleil en décembre.

Les Canaries

A seulement 4 heures de vol de Paris et sans véritable décalage horaire, les Canaries offrent toute l'année un climat doux et ensoleillé, qui lui vaut d'ailleurs le surnom de «soleil de l'Europe». Avec une température moyenne de 20 °C en décembre, les voyageurs n'auront plus qu'à choisir entre les sept îles que compte cet archipel espagnol. Parmi elles, Tenerife et Lanzarote et leurs paysages volcaniques ou encore Grande Canarie et Fuerteventura et leurs plages de dunes réservent toutes un terrain de jeu XXL propice à la détente et aux randonnées.

La Thaïlande

Un dépaysement total à la meilleure période, tel est le gage d'un voyage en Thaïlande en décembre. Alors que la saison des pluies est terminée et que les températures y sont idéales, entre 24 et 32 °C, le pays se prête à une découverte optimum entre baignades dans les eaux cristallines de ses incontournables îles (Koh Samui, Koh Tao, Koh Lanta, Koh Phi Phi...), visites de ses temples majestueux, découverte de son effervescente capitale Bangkok et plongée dans ses forêts verdoyantes aux alentours de Chang Mai, au nord du pays. Des conditions parfaites qui se prolongent jusqu'en mars.

Cuba

Le mois de décembre sonne le début de la saison sèche à Cuba, plus grande île des Caraïbes. Une période idéale, qui court jusqu'en avril, où les pluies sont alors rares et le thermomètre affiche une température moyenne de 25 °C. Avec à la clef, une destination qui mêle farniente sur ses cayos - îlots de sable blanc aux eaux turquoise - et visites culturelles, avec pas moins de neuf sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Parmi eux, le centre historique de la Havane mais aussi Trinidad ou encore la vallée de Viñales, une région encerclée de montagnes bien connue pour ses plantations de tabac.

La Guadeloupe

Synonyme de vacances paradisiaques faciles à organiser, la Guadeloupe se prête parfaitement à un séjour en décembre alors que la saison sèche débute et que les températures y sont idéales, entre 30 °C le jour et 21 °C en moyenne la nuit. Il ne reste plus qu'à profiter de ses plages de sable blanc ourlées de cocotiers, d'une eau cristalline à 27 °C, de sa nature luxuriante, le tout ponctué par la visite de distilleries. Un cadre magique, qu'il faudra toutefois partager à cette période évidemment plébiscitée par les voyageurs.

Dubaï

Ville de toutes les extravagances, Dubaï attire toujours plus. A moins de 7 heures de vol et avec seulement 3 heures de décalage horaire, elle offre en décembre la garantie d'une escapade surprenante dans les meilleures conditions. Exit les 40 °C des mois d'été, à la fin de l'année, la ville et ses alentours se découvrent par 25 °C, avec au programme une foule de possibilités. Parmi elles, visiter sa vieille ville avant de grimper dans la tour Burj Khalifa haute de 828 mètres et s'offrir une virée dans le désert sont des incontournables.