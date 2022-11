Sneakers : les paires de baskets les plus tendance pour cette fin d'année

Une belle paire de sneakers, ça ne se refuse pas. Voici les modèles les plus tendance du moment pour un hiver de qualité, baskets aux pieds.

Pas de coup de frein sur le marché de la basket. Les fabricants ont une nouvelle fois concocté des modèles très attirants pour cette fin d'année.

Une monstrueuse collaboration

Puma et Pokémon lancent une collection originale qui fait parler d'elle. Plusieurs modèles de la marque allemande ont été retravaillés pour mettre en valeur des pokémons emblématiques comme Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et Ectoplasma. On aime d'ailleurs beaucoup la TRC Blaze Court Ectoplasma, flashy et confortable à la fois.

TRC Blaze Court Ectoplasma, Puma X Pokémon, Prix N.C

LE STYLE résolument hydride

Saucony bouscule les codes avec sa nouvelle Shadow 6000 Moc, qui mixe avec élégance le style d'un mocassin et celui de sa sneaker phare, la Shadow 6000. La tige entièrement réalisée dans un très beau daim et ses coutures visibles parachèvent le modèle, qui sera parfaitement à l'aise sur un trottoir goudronné ou sur un sentier caillouteux.

Shadow 6000 Moc, Saucony, 160 €

Rétro et technique

La marque américaine K-Swiss refait parler d'elle. Elle a fouillé dans ses archives pour dépoussiérer le modèle Rannel. Il est réédité presque à l’identique en cette fin d'année, pour un résultat rétro-technique totalement en phase avec les codes du moment. Bien sûr, on retrouve à l’arrière du pied la signature K-Swiss, à savoir les 4 drapeaux des pays où se déroulent les tournois de tennis du Grand Chelem.

Si-18 Rannel, K-Swiss, 109,99 €

L'aventure urbaine

North Face poursuit sa conquête des centres-villes, avec un nouveau modèle à la fois technique et stylé. Visuellement étonnante, la Vectiv Taraval Peak Street cache un recours aux toutes dernières technologies de la marque, orientées vers le contrôle et l'adhérence. Et si le coloris le plus chamaré vous déplaît, il existe aussi en noir.

Vectiv Taraval Peak Street, North Face, 150 €

LA PIRATERIE aux pieds

Miser sur des Vans, c'est toujours un choix judicieux. Prudente, la marque américaine revisite à l'infini les modèles qui ont fait sa gloire.

C'est une nouvelle fois le cas avec cette Skulls aux couleurs du manga One Piece, un des plus vendus sur la planète. D'autres design sont proposés, mais on apprécie particulièrement celui-ci, qui met en avant les étendards des différents équipages. Deux icônes générationnelles en un seul modèle, c'est une belle performance.

Skull, Vans X One Piece, 110 €

Vintage ou pas ?

Les modèles à tige haute ont toujours la cote. La New Balance 650, version premium de la très populaire 550, propose un look épuré qui pourrait remporter un grand succès. Dans le coloris blanc, avec de très beaux matériaux, elle vient clairement jouer dans la cour des patronnes du secteur, à savoir les Air Jordan 1 et les Air Force 1.

650 White, New Balance, 160 €