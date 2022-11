Val Thorens élue meilleure station d'Europe pour la 6e fois consécutive

Val Thorens a été élue meilleure station d’Europe par le site European Best Destinations, qui invite chaque année les internautes à voter pour leur station de ski préférée. Elle remporte ce titre pour la 6e fois consécutive.

Une station plébiscitée. Après avoir annoncé dimanche dernier repousser l’ouverture de ses pistes au 26 novembre, soit une semaine plus tard que prévu en raison de la douceur automnale, la station de Val Thorens a dévoilé une bonne nouvelle ce lundi 14 novembre. Pour la sixième année consécutive, elle arrive en tête des meilleures stations de ski européennes, à l’issue des votes de plus d’un million de voyageurs provenant de 184 pays.

Elle devance Val Gardena, en Italie, et Zermatt, en Suisse, respectivement arrivées à la deuxième et troisième place dans le cœur des voyageurs, suivies de Kitzbühel, en Autriche, et Cortina d'Ampezzo, deuxième station italienne à figurer dans ce classement. A noter également, la Suisse a largement été plébiscitée par les votants. Trois stations helvétiques se hissent dans le top 10 des meilleures stations européennes, Verbier et Gstaad arrivant 6e et 8e.

Val Thorens affiche un palmarès record

«Ce prix récompense l'imagination, le goût du risque, l'esprit pionnier et le travail d'équipe», a réagi dans un communiqué Vincent Lalanne, directeur de l'office du tourisme de la station, soulignant par ailleurs : «Val Thorens a réussi l'impossible en devenant la plus haute station de ski d'Europe, et le plus grand domaine skiable du monde avec plus de 600 kilomètres de pistes».

Des performances qui au fil des années, lui ont valu de décrocher sept fois au total le titre de «meilleure station de ski en Europe» par l'European Best Destinations, mais aussi d’être élue neuf fois «meilleure station française» et sept fois «meilleure station du monde», faisant de Val Thorens la station de ski la plus primée du monde, à ce jour.

Créé en 1972, le site alpin célèbrera cette saison ses 50 ans.