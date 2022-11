Tourisme : quelles seront les tendances de voyage en 2023 ?

Après deux années marquées par la crise sanitaire, le tourisme est reparti et avec lui de nouvelles envies et de nouveaux comportements émergent. C’est ce que révèle l’étude consacrée aux tendances de voyage pour 2023, menée par Expedia.fr, Hotels.com et Abritel et dévoilée ce jeudi. Parmi elles, le ciné-tourisme, les séjours bien-être originaux et les destinations hors des sentiers battus auront la cote l'année prochaine, comme les capitales culturelles.

En 2023, les envies des voyageurs seront variées. Les villes dynamiques comme les destinations plus confidentielles en campagne et les escapades cocooning innovantes auront les faveurs des vacanciers, décrypte cette étude qui réunit pour la première fois les données des trois marques du groupe Expedia. Des voyageurs qui sont, par ailleurs, de plus en plus inspirés par les films et les séries qu'ils regardent pour arrêter leur choix.

Les capitales culturelles ont la cote

Le tourisme urbain dans les capitales culturelles opère son retour. Après avoir été délaissées ces dernières années au profit des grands espaces, les villes reviennent sur le devant de la scène touristique. «Les voyageurs ont faim d'effervescence urbaine», souligne cette étude qui a constaté, à l'échelle mondiale, une forte demande pour les destinations citadines culturelles bouillonnantes. Certaines sortent du lot. Édimbourg arrive ainsi sur la première marche des destinations les plus recherchées, talonnée par Lisbonne et Tokyo. Dublin et New York viennent compléter ce top cinq suivies de Sydney, Dubaï, Montréal, Munich et Bangkok.

Le ciné et les séries inspirent les voyageurs

Les lieux de tournage attirent de plus en plus. Alors que traditionnellement, ils puisent leurs inspirations de voyages auprès de leurs proches, les habitudes évoluent. L'impact des documentaires, films et séries en streaming est de plus en plus important au point qu'ils sont devenus la deuxième plus grande source d’inspiration pour partir en voyage (20 %), devant les réseaux sociaux.

Plus d’un tiers des Français interrogés (61%) ont ainsi envisagé de visiter une destination après l’avoir vue dans une série télévisée ou un film en streaming, souligne l'étude. Et 40 % d'entre eux ont même sauté le pas. Une tendance qui ne fera que croître en 2023, avec notamment en ligne de mire le Royaume-Uni, l’Islande et la Nouvelle-Zélande, lieux de décors de «The Crown» ou encore «Le hobbit».

Les séjours bien être originaux : tendance forte

Prendre soin de soi figure également parmi les envies des voyageurs. Ainsi en 2022, les séjours bien-être ont connu une hausse des réservations de 30 %. Une tendance qui perdure mais mise plus que jamais en 2023 sur l'originalité. Pour preuve, la sylvothérapie, le doga - yoga effectué avec un chiot - la thérapie par le rire ou la récolte de fruits ont vu leur cote de popularité grimper par rapport à des escapades plus classiques, à l'instar des traditionnelles séances de méditation ou le coaching sportif, souligne l'étude.

Les destinations hors des sentiers battus séduisent

Faut-il y voir une conséquence du Covid ? Certainement. Alors que de nombreux Français ont cherché à fuir les lieux bondés après la crise sanitaire, redécouvrant notamment la campagne, les destinations hors de sentiers battus séduisent de plus en plus.

A titre d'exemple, la demande pour des destinations moins conventionnelles a connu une augmentation de 60 % en moyenne sur Abritel. Parmi elles, le Bas et le Haut-Rhin, la Sarthe, l’Indre, la Moselle, la Marne, Le Doubs, le Loir-et-Cher, l’Ain ou encore l’Oise. Dans le même esprit, les grandes maisons champêtres authentiques en pleine nature attirent largement. Une tendance observée dans de nombreux pays qu'ils s'agissent de ranchs aux Etats-Unis ou de fermes en Europe.