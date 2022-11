Voici le signe astrologique qui serait le plus maniaque

Ranger et organiser sont les maîtres mots de ce signe de Terre. Avec lui, il faut que rien ne dépasse, ni ne soit de travers.

La palme du signe la plus maniaque est décernée à la Vierge, affirme l’astrocoach Nathalie Marcot. En effet, ce signe de Terre ne supporte pas le désordre.

Gouverné par Mercure, il ne peut s’empêcher de ranger et de tout faire briller. Que ce soit dans son environnement personnel ou professionnel, la Vierge traque le moindre détail.

«Elle a toujours un bureau bien ordonné par exemple», poursuit la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Précis, ponctuel, et méticuleux, ce natif est également très à cheval sur la propreté. «La Vierge est hypocondriaque. Elle craint les maladies».

«Elle va donc passer beaucoup de temps à faire le ménage et à tout désinfecter», ajoute-t-elle. Mais pourquoi est-elle si pointilleuse ?

Car la Vierge est un signe anxieux, et le fait de tout contrôler, de nettoyer, et de ranger, «l’aide à se rassurer, et à se sentir en sécurité», explique Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.