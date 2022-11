Mode : quels jeans porter cet hiver ?

C’est la pièce incontournable du dressing. Saison après saison, le jean ne quitte jamais le devant de la scène, mais cette année il se portera ample.

Exit le jean très près du corps. Cet automne-hiver, cette pièce emblématique joue la carte du confort. Le jean baggy opère son retour, le jean large, un peu moins ample, est largement plébiscité, sans oublier le jean droit, qui a résolument la cote cette saison. Autant de pièces qui allient style et praticité.

Le jean baggy

Pièce phare des années 2000, le jean baggy s'invite cet hiver dans les collections, après avoir déjà pointé le bout de son nez au printemps. Un modèle à combiner avec un top décontracté pour un style résolument streetwear, ou un haut plus habillé pour jouer avec les codes.

Le jean droit

Le jean droit aussi appelé jean «regular» a la cote. De même largeur du haut des cuisses jusqu'aux chevilles, il confère un style chic et allonge la silhouette. A noter, il est aussi concurrencé cette saison par le jean flare, qui s'évase lui à partir du genou.

Le jean large

Un peu moins ample que le baggy, le jean large figure lui aussi parmi les tendances de la saison. Résolument confortable, il est plus facile à porter que son cousin le baggy et offre un look un peu plus habillé. On le trouve aussi bien large des hanches jusqu'aux pieds, comme se resserrant à la cheville, à l'instar du jean slouchy.