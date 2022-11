Restaurant : les délicieux sandwichs japonais de Yakuza Katsu Sando à Paris

Ouvert récemment, Yakuza Katsu Sando & Coffee a décidé de bousculer les codes de la cuisine japonaise à Paris. Avec à sa tête le chef Walter Ishizuka, cette nouvelle adresse nichée dans le 6e arrondissement de Paris propose à sa carte le nouveau phénomène de la street food : le «sando», cet épais sandwich réalisé avec du pain de mie.

Très souvent associée aux sushis et aux makis, la gastronomie japonaise regorge pourtant de nombreux autres trésors. A commencer par le «katsu sando», plus souvent appelé simplement «sando». Cette version japonaise du sandwich est aussi un souvenir d'enfance pour le chef Walter Ishizuka. Aussi, il a décidé d'y consacrer son nouveau restaurant Yakuza Katsu Sando.

Situé au coeur de Paris, le Yakuza Katsu Sando & Coffee s’appuie sur les codes de la street food en y ajoutant une bonne dose de modernité. Il est possible de commander à emporter ou sur place. Dans ce cas, la commande se fait au comptoir, mais le service à table. On y trouve une carte appétissante et simple, avec juste ce qu’il faut pour contenter tous les appétits.

Outre le sando du mois qui change régulièrement, il y a le choix entre cinq sandwichs différents, dont un végétarien. La star du restaurant est le sando au bœuf Wagyu maturé à point, extrêmement tendre, légèrement pané mais pas du tout gras (22€). Quelque soit la garniture, elle est présentée dans un pain spécifique au sando, réalisé par Julhès – épicerie gastronomique parisienne - et mis au point avec le chef pour le restaurant. Brioché et légèrement toasté, il accompagne à merveille la garniture du sando.

Le sando au boeuf wagyu ©DR

Un dessert aussi étonnant que délicieux

Pour accompagner le sando, on peut choisir parmi une sélection de sides compris entre 4 et 5€ : du coleslaw, une salade d’algues wakame, et des frites de patates douces au nori (algues noires qui entourent habituellement les makis). A noter qu’il est possible de commander un menu complet, à partir de 23€.

Pour finir sur une touche sucrée, impossible de ne pas goûter au «Monochrome» (à partir de 5€), recette signée par la compagne du chef. Ce sando sucré composé de glace au sésame noir accompagné d’une touche de miel dans un pain au charbon est une réussite. Si l’idée d’un sandwich à la glace semble étonnante, elle prend tout son sens lors de la dégustation. Le mélange de textures est déroutant mais très appréciable, et la touche de miel relève la glace au sésame noir.

Le sando sucré Monochrome ©DR

Avec des saveurs et textures originales servies dans un restaurant à la décoration zen et minimaliste, Yakuza Katsu Sando est une bonne adresse pour tous ceux qui veulent découvrir une autre facette de la cuisine japonaise.

Yakuza Katsu Sando, 3/5 rue des Quatre Vents, Paris 6e