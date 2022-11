Relations toxiques : ces 3 signes qui doivent vous alerter

Quand on est dans une relation toxique, il n’est pas toujours évident d’en prendre conscience. Mais certains comportements ne trompent pas.

Dévalorisation, disputes… Voici 3 signes qui doivent vous alerter, selon Nathalie Marcot, experte en relations de couple. Pour parler de relation toxique, souligne la spécialiste, il faut que «les signes s’accumulent et que ces agissements soient répétitifs».

Les disputes incessantes et futiles

Se disputer, c’est normal. Mais quand le dialogue est impossible et que les conflits sont incessants, cela peut révéler que la relation est dysfonctionnelle. «Si un couple se dispute tout le temps pour un oui ou pour un non, à cause d’une chaussette qui traîne, d’un repas trop salé…c’est qu’il est temps de réagir», ou de partir, explique Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube, sur laquelle elle donne des conseils en amour. Elle précise aussi que l’individu toxique ne se remet jamais en question et rejette systématiquement la faute sur l’autre.

La dévalorisation de l’autre

Il ou elle passe son temps à vous faire des reproches ? A vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur ? Que ce que vous dîtes est sans intérêt ? Dans le cadre d’une relation malsaine, «il est fréquent que l’un des deux rabaisse et dévalorise l’autre mentalement et/ou physiquement, que ce soit via une attitude, des mots blessants, des insultes». Dans une relation équilibrée, les partenaires se respectent et se soutiennent. La personne toxique, note-t-elle, peut aussi «manquer de constance en étant aimable et bienveillant un jour, et odieux le lendemain».

L’emprise psychologique

Pour identifier une potentielle relation toxique, vous pouvez aussi vous demander si vous êtes libre de faire vos propres choix. Si ce n’est pas le cas et que votre conjoint ou conjointe veut tout contrôler, vos faits et gestes, vos loisirs, vos sorties, votre tenue, ou décide des personnes que vous avez le droit de voir ou pas, et qu’il vous isole, cela doit vous alerter. Il faut aussi savoir qu’«une personne toxique va généralement s’agripper à des personnes vulnérables, qui vont tout faire pour plaire à l’autre, et qui à se soumettre», ajoute l’experte.