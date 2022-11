Voici le signe astrologique qui est né pour diriger

Ce signe de Feu est un leader né. Gouverné par le Soleil, le Lion sait se faire respecter et aime diriger les troupes.

C’est le chef. S’il y a bien un signe qui est né pour diriger, c’est le Lion. «C’est le signe de l’assurance», affirme l’astrocoach Nathalie Marcot. Dirigé par le Soleil, ce natif est un vrai leader.

Il «aime briller et n’a pas peur de dire ce qu’il pense», ajoute-t-elle. Charismatique et autoritaire, ce signe de Feu déteste avoir tort. Gare à celui ou celle qui oserait le contredire. «Il est convaincu de tout savoir et veut avoir le dernier mot».

le scorpion a lui aussi le goût du pouvoir

Tout doit se dérouler selon ses plans. Le Lion est un signe dit «fixe», c’est pourquoi «il peut se montrer très obstiné et têtu», poursuit la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Pour diriger, on peut aussi compter sur les Scorpions. «C’est un signe fédérateur qui a le goût du pouvoir». Et pour cause, il est gouverné par Pluton, la planète du pouvoir, et par Mars, la planète de l’action, «ce qui lui donne un côté impulsif».