Noël 2022 : tout savoir sur le calendrier de l’Avent

A l’approche des fêtes de fin d’année, les calendriers de l’Avent font leur apparition. Cette tradition, datant de 1850, s’est développée au point de devenir presque indispensable avant chaque Noël.

Le compte à rebours est lancé. Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, les différentes enseignes ont d’ores-et-déjà commencé à remplir leurs rayons avec les calendriers de l’Avent, ce fameux coffret qui contient dans vingt-cinq compartiments des petites surprises pour chaque jour précédant Noël. Et il y en a pour tous les goûts : du chocolat au thé en passant par le parfum et le maquillage.

D’origine latine, le terme «avent» signifie «avènement». Il désigne, selon la tradition chrétienne, la période où l’on se prépare à la venue du Christ. Et elle commence le 4e dimanche précédant la fête de Noël.

Cette tradition, qui date du 19e siècle, proviendrait d’Allemagne. En effet, à cette époque, les familles protestantes distribuaient des images religieuses aux enfants chaque matin de décembre, et jusqu’au 24, afin de les préparer à accueillir la naissance de Jésus-Christ. A partir de 1850, on a accordé de plus en plus d’attention à cette nouvelle tradition en choisissant avec soin les illustrations.

Le calendrier de l’Avent est aussi considéré comme étant un moyen d’enseigner la patience aux enfants. Ces derniers doivent en effet se résoudre à n'ouvrir qu'une seule case par jour.

Des calendriers de l’Avent plus originaux

En 1908, l’éditeur de livres allemand Gerhard Lang décide de «moderniser» le visuel des calendriers de l’Avent. Il propose d'en commercialiser avec des images collées sur un support en carton. Mais il faut attendre l’année 1920 pour voir apparaître les petites fenêtres à ouvrir.

Petit à petit, les images religieuses ont été remplacées par des figurines puis, à partir de 1958, par du chocolat. Le succès de cette tradition a dépassé les frontières allemandes et le calendrier de l’Avent a été exporté partout en Europe.

Depuis, les calendriers de l’Avent n’ont cessé de «se réinventer» et de nouvelles versions sont apparues telles que les calendriers de l’Avent de thé, de bijoux, de parfums voire même de bières.

