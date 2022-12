Voici les signes astrologiques des joueurs de l’équipe de France de football

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Hugo Lloris… Alors que les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de Finale, CNEWS s’est penché sur les signes astrologiques des 26 joueurs de l’équipe de France.

Pour tenter de ramener à nouveau la coupe à la maison, Didier Deschamps a sélectionné de nombreux signes de Feu (Bélier, Sagittaire, Lion). Pour les portraits de chaque natif, on s’est appuyé sur l'ouvrage «Le grand guide de l'astrologie» (éd. Marabout), des experts Julia et Derek Parker.

Gardiens

Alphonse Areola : Poissons

Le symbole du signe - deux poissons qui nagent dans des directions opposées - illustre la principale tension de son caractère : sa versatilité naturelle. Sa bienveillance alliée à une vive intuition fait de lui le meilleur ami qui soit. Il est aimable, gentil, plein d'abnégation, mais sa volonté d'aider les autres a un inconvénient pour lui-même : il en fait trop souvent une excuse pour ne pas exploiter son propre potentiel élevé, et il est si occupé à utiliser son énergie pour sa famille et ses amis, qu'il lui en reste peu à consacrer à ses propres affaires.

Hugo Lloris : Capricorne

C’est un signe plein de contraste. Chaque Capricorne a un grand potentiel de réussite, bien que parfois il refuse de la reconnaître et que son attitude pessimiste l’empêche de l’exploiter. Ce signe de Terre est soit audacieux et ambitieux, avec l’énergie et la volonté de réussir toutes les tâches qu’ils se fixent, soit animé par un désir de bien faire mais il est freiné par l’inhibition et le manque de confiance en lui.

Steve Mandanda : Bélier

Le Bélier est le signe le plus courageux et audacieux du Zodiaque. Il est toujours partant pour essayer de nouvelles choses, même si elles sont dangereuses. Ce signe de Feu veut se démarquer de la masse et à la volonté de réussir. Il est fondamentalement peu compliqué, il a une approche directe et il est capable de faire face aux problèmes quotidiens. Il a une capacité enviable et réaliste à déceler les éléments essentiels des décisions importantes.

Défenseurs

Lucas Hernandez : Verseau

Son besoin d’indépendance ne doit pas être sous-estimé, et il est essentiel que le Verseau développe et entretienne son style de vie qui le préserve. Il a la réputation d’être particulièrement amical, mais à bien des égards, il est très réservé et n’aime pas qu’on envahisse sa vie privée. Son amabilité naturelle sert un désir sincère d’être utile. Ce signe d'Air est toujours prêt à aider une personne en difficulté et à aborder ses problèmes comme il aborde les siens : de façon logique et sans émotion excessive.

Théo Hernandez : Balance

Pour la Balance, le besoin d'équilibre et d'harmonie dans la vie est primordial. Pour être heureux, il leur faut un environnement pondéré, sans pression excessive, ni disputes. Ils font parfois des sacrifices au nom de la paix et la tranquillité, cédant trop facilement à la pression des autres, et quand ils sont confrontés à un problème, ils peuvent rester sans réaction jusqu’à ce que celui-ci disparaisse plutôt que de s’engager d’un côté ou de l’autre.

Axel Disasi : Poissons

Le symbole du signe - deux poissons qui nagent dans des directions opposées - illustre la principale tension de son caractère : sa versatilité naturelle. Sa bienveillance alliée à une vive intuition fait de lui le meilleur ami qui soit. Il est aimable, gentil, plein d'abnégation, mais sa volonté d'aider les autres a un inconvénient pour lui-même : il en fait trop souvent une excuse pour ne pas exploiter son propre potentiel élevé, et il est si occupé à utiliser son énergie pour sa famille et ses amis, qu'il lui en reste peu à consacrer à ses propres affaires.

Ibrahima Konaté : Gémeaux

Leur marque de fabrique est la polyvalence. C’est le premier signe double du Zodiaque. Les Gémeaux trouvent essentiel de suivre plusieurs lignes de conduite à la fois. Ils ont aussi un grand besoin de communiquer. Ce potentiel s’exprime de nombreuses façons, mais surtout par le biais des médias. Leur besoin de communication est si fort qu’ils discutent souvent de n'importe quel sujet sur les réseaux sociaux, ou si personne n’est disponible à ce moment-là, ils parlent avec quelqu’un dans la file d’attente du bus.

Jules Koundé : Scorpion

Intuitif et passionné, le Scorpion a une remarquable réserve d'énergie. On dit souvent que c’est le «pire» des signes. Ce n’est pas vrai : son énergie est si forte qu’elle peut sembler écrasante, voire inhibée ; le Scorpion peut se sentir dirigé par elle. Mais si elle s’exprime pleinement et positivement, tant sur le plan physique qu émotionnel, il sera très performant. En revanche, si ce flux d’énergie est inhibé d’une façon ou d'une autre, ou s’il n’est plus sous contrôle, cela peut être désastreux, et entraîner de la jalousie et de la mauvaise humeur.

Benjamin Pavard : Bélier

Le Bélier est le signe le plus courageux et audacieux du Zodiaque. Il est toujours partant pour essayer de nouvelles choses, même si elles sont dangereuses. Ce signe de Feu veut se démarquer de la masse et à la volonté de réussir. Il est fondamentalement peu compliqué, il a une approche directe et il est capable de faire face aux problèmes quotidiens. Il a une capacité enviable et réaliste à déceler les éléments essentiels des décisions importantes.

Dayot Upamecano : Scorpion

Intuitif et passionné, le Scorpion a une remarquable réserve d'énergie. On dit souvent que c’est le «pire» des signes. Ce n’est pas vrai : son énergie est si forte qu’elle peut sembler écrasante, voire inhibée ; le Scorpion peut se sentir dirigé par elle. Mais si elle s’exprime pleinement et positivement, tant sur le plan physique qu émotionnel, il sera très performant. En revanche, si ce flux d’énergie est inhibé d’une façon ou d'une autre, ou s’il n’est plus sous contrôle, cela peut être désastreux, et entraîner de la jalousie et de la mauvaise humeur.

Raphaël Varane : Taureau

Gourmet et gourmand, le Taureau, signe de Terre, de milieu de saison et fixe, a un grand besoin de confort et de sécurité. La sécurité émotionnelle et matérielle est primordiale pour lui. Dirigé par Vénus, la planète de l’amour, le Taureau est très fiable et a beaucoup de bon sens, mais peut manquer de souplesse. Il doit se rendre compte que même des décisions bien pensées ont besoin parfois d’être adaptées.

WILLIAM SALIBA : BÉLIER

Le Bélier est le signe le plus courageux et audacieux du Zodiaque. Il est toujours partant pour essayer de nouvelles choses, même si elles sont dangereuses. Ce signe de Feu veut se démarquer de la masse et a la volonté de réussir. Il est fondamentalement peu compliqué, il a une approche directe et il est capable de faire face aux problèmes quotidiens. Il a une capacité enviable et réaliste à déceler les éléments essentiels des décisions importantes.

Milieux

Youssouf Fofana : Capricorne

C’est un signe plein de contraste. Chaque Capricorne a un grand potentiel de réussite, bien que parfois il refuse de la reconnaître et que son attitude pessimiste l’empêche de l’exploiter. Ce signe de Terre est soit audacieux et ambitieux, avec l’énergie et la volonté de réussir toutes les tâches qu’ils se fixent, soit animé par un désir de bien faire mais il est freiné par l’inhibition et le manque de confiance en lui.

Eduardo Camavinga : Scorpion

Intuitif et passionné, le Scorpion a une remarquable réserve d'énergie. On dit souvent que c’est le «pire» des signes. Ce n’est pas vrai : son énergie est si forte qu’elle peut sembler écrasante, voire inhibée ; le Scorpion peut se sentir dirigé par elle. Mais si elle s’exprime pleinement et positivement, tant sur le plan physique qu émotionnel, il sera très performant. En revanche, si ce flux d’énergie est inhibé d’une façon ou d'une autre, ou s’il n’est plus sous contrôle, cela peut être désastreux, et entraîner de la jalousie et de la mauvaise humeur.

Mattéo Guendouzi : Bélier

Le Bélier est le signe le plus courageux et audacieux du Zodiaque. Il est toujours partant pour essayer de nouvelles choses, même si elles sont dangereuses. Ce signe de Feu veut se démarquer de la masse et a la volonté de réussir. Il est fondamentalement peu compliqué, il a une approche directe et il est capable de faire face aux problèmes quotidiens. Il a une capacité enviable et réaliste à déceler les éléments essentiels des décisions importantes.

Aurélien Tchouaméni : Verseau

Son besoin d’indépendance ne doit pas être sous-estimé, et il est essentiel que le Verseau développe et entretienne son style de vie qui le préserve. Il a la réputation d’être particulièrement amical, mais à bien des égards, il est très réservé et n’aime pas qu’on envahisse sa vie privée. Son amabilité naturelle sert un désir sincère d’être utile. Ce signe d'Air est toujours prêt à aider une personne en difficulté et à aborder ses problèmes comme il aborde les siens : de façon logique et sans émotion excessive.

Jordan Veretout : Poissons

Le symbole du signe - deux poissons qui nagent dans des directions opposées - illustre la principale tension de son caractère : sa versatilité naturelle. Sa bienveillance alliée à une vive intuition fait de lui le meilleur ami qui soit. Il est aimable, gentil, plein d'abnégation, mais sa volonté d'aider les autres a un inconvénient pour lui-même : il en fait trop souvent une excuse pour ne pas exploiter son propre potentiel élevé, et il est si occupé à utiliser son énergie pour sa famille et ses amis, qu'il lui en reste peu à consacrer à ses propres affaires.

ADRIEN RABIOT : BÉLIER

Le Bélier est le signe le plus courageux et audacieux du Zodiaque. Il est toujours partant pour essayer de nouvelles choses, même si elles sont dangereuses. Ce signe de Feu veut se démarquer de la masse et a la volonté de réussir. Il est fondamentalement peu compliqué, il a une approche directe et il est capable de faire face aux problèmes quotidiens. Il a une capacité enviable et réaliste à déceler les éléments essentiels des décisions importantes.

Attaquants

Antoine Griezmann : Bélier

Le Bélier est le signe le plus courageux et audacieux du Zodiaque. Il est toujours partant pour essayer de nouvelles choses, même si elles sont dangereuses. Ce signe de Feu veut se démarquer de la masse et a la volonté de réussir. Il est fondamentalement peu compliqué, il a une approche directe et il est capable de faire face aux problèmes quotidiens. Il a une capacité enviable et réaliste à déceler les éléments essentiels des décisions importantes.

Karim Benzema : Sagittaire

Pour le Sagittaire, le défi est le principe d'une vie épanouie. Dès qu'il est au bout d'une réalisation, il se met vite au travail sur la suivante. Sa compulsion à se fixer des objectifs et à les atteindre est si forte qu'elle devient envahissante : il néglige alors des activités car son œil est ses projets. L'enthousiasme, l'optimisme, et la joie de vivre du Sagittaire sont sans égal mais doivent être contrôlés. Son pire défaut, l'agitation, peut être un grave problème qui l'empêche parfois d'aller au bout de ses projets.

Kingsley Coman : Gémeaux

Leur marque de fabrique est la polyvalence. C’est le premier signe double du Zodiaque. Les Gémeaux trouvent essentiel de suivre plusieurs lignes de conduite à la fois. Ils ont aussi un grand besoin de communiquer. Ce potentiel s’exprime de nombreuses façons, mais surtout par le biais des médias. Leur besoin de communication est si fort qu’ils discutent souvent de n'importe quel sujet sur les réseaux sociaux, ou si personne n’est disponible à ce moment-là, ils parlent avec quelqu’un dans la file d’attente du bus.

KYLIAN MBAPPÉ : SAGITTAIRE

Pour le Sagittaire, le défi est le principe d'une vie épanouie. Dès qu'il est au bout d'une réalisation, il se met vite au travail sur la suivante. Sa compulsion à se fixer des objectifs et à les atteindre est si forte qu'elle devient envahissante : il néglige alors des activités car son œil est ses projets. L'enthousiasme, l'optimisme, et la joie de vivre du Sagittaire sont sans égal mais doivent être contrôlés. Son pire défaut, l'agitation, peut être un grave problème qui l'empêche parfois d'aller au bout de ses projets.

Ousmane Dembélé : Taureau

Gourmet et gourmand, le Taureau, signe de Terre, de milieu de saison et fixe, a un grand besoin de confort et de sécurité. La sécurité émotionnelle et matérielle est primordiale pour lui. Dirigé par Vénus, la planète de l’amour, le Taureau est très fiable et a beaucoup de bon sens, mais peut manquer de souplesse. Il doit se rendre compte que même des décisions bien pensées ont besoin parfois d’être adaptées.

Olivier Giroud : Balance

Pour la Balance, le besoin d'équilibre et d'harmonie dans la vie est primordial. Pour être heureux, il leur faut un environnement pondéré, sans pression excessive, ni disputes. Ils font parfois des sacrifices au nom de la paix et la tranquillité, cédant trop facilement à la pression des autres, et quand ils sont confrontés à un problème, ils peuvent rester sans réaction jusqu’à ce que celui-ci disparaisse plutôt que de s’engager d’un côté ou de l’autre.

Randal Kolo Muani : Sagittaire

Pour le Sagittaire, le défi est le principe d'une vie épanouie. Dès qu'il est au bout d'une réalisation, il se met vite au travail sur la suivante. Sa compulsion à se fixer des objectifs et à les atteindre est si forte qu'elle devient envahissante : il néglige alors des activités car son œil est ses projets. L'enthousiasme, l'optimisme, et la joie de vivre du Sagittaire sont sans égal mais doivent être contrôlés. Son pire défaut, l'agitation, peut être un grave problème qui l'empêche parfois d'aller au bout de ses projets.

Marcus Thuram : Lion

L'organisation est essentielle pour le Lion, qui a besoin de contrôler sa vie. Dirigé par le Soleil, le Lion, un signe dynamique et stable, aime briller et diriger. Son pire défaut est sa certitude qu'il sait tout mieux que tout le monde. Parfois trop catégorique, ce signe de Feu doit cultiver un esprit plus flexible et le respect de l'opinion d'autrui. La générosité et l'empathie, caractéristiques du Lion, sont alors pleinement satisfaites.