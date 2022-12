Noël 2022 : Ces 7 meilleures idées de cadeaux pour un bébé de 1 an

Noël approche à grands pas et il n'est pas toujours facile de trouver des idées pour les tout petits. Pourtant, les enseignes ne manquent pas de choyer les enfants d'un an, âge charnière, où ils ne cessent de développer leur motricité et prononcent leurs premiers mots.

Les enfants ont d'ores et déjà posté leur lettre au Père Noël. Un plaisir auquel n'ont pas encore accès les tout petits, laissant aux adultes la charge de se creuser les méninges avec un leitmotiv : permettre à ces très jeunes enfants de s'épanouir, de stimuler leur créativité et leur motricité. Ces sept suggestions s'inscrivent dans cette dynamique, afin de leur permettre de grandir en toute sérénité.

La box à comptines

© Joyeuse

Les petits adorent les comptines. Ces chansons, qui le soir permettent de s'apaiser et en journée d'enrichir leur vocabulaire, sont réunies dans un cube sensoriel, objet familier des bébés. Primée cette année lors de la première édition des Cocoricos du jouet - prix attribué à treize jouets de fabrication française - Ma première conteuse réagit aux mouvements de l'enfant, gazouille et leur réservera 1h30 de chansons et d'histoires.

Ma première conteuse (de 0 à 2 ans), Joyeuse, 79,90 €.

Mon premier piano

© Baby Einstein Hape

La musique joue un rôle capital dans l'éveil de l'enfant. Parmi ses nombreuses vertus, elle stimule sa créativité et touche ses émotions. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'initier à la pratique de la musique, Baby Einstein et Hape ont développé toute une gamme de jouets pour les musiciens en herbe. Tout en bois, les touches du Piano Magic Touch permettent aux petits de donner libre cours à leur imagination ou de suivre les partitions spécialement imaginées pour eux, afin de jouer de vrais morceaux grâce à un code couleur facile à suivre.

Piano Magic Touch, Baby Einstein Hape sur Nature & Découvertes, 35,95 €.

Le boulier en bois

© Wooden Story

Empiler, désempiler et recommencer... les jeunes enfants sont friands de ces jouets d'assemblage, qui développent leur motricité. Fabriqué en bois issu de forêts gérées de manière responsable et durable, ce boulier, imaginé par Wooden Story, lui donnera la possibilité de jouer avec les formes comme d'apprendre les couleurs.

Boulier en bois XL, Wooden Story sur Smallable, 39 €.

Le tapis d'éveil 2 en 1

© Play&Go

Permettre aux petits de jouer sur un tapis chaleureux au design soigné, tout en leur apprenant, dès le plus jeune âge, à ranger leur chambre une fois leur activité terminée. Tel est le génial concept de Play & Go avec ses sacs deux en un en coton bio. Un combo gagnant pour les enfants comme pour les parents.

Sac de stockage, Play & Go, existe en plusieurs coloris, 39, 95 €.

La veilleuse océanique

© Pabobo

Le sommeil est essentiel chez l'enfant, et peut-être encore plus chez le tout petit. Afin de l'aider à s'endormir, le spécialiste des veilleuses Pabobo a imaginé une large gamme de modèles pour accompagner les enfants dans les bras de Morphée, moment parfois difficile. Parmi elles, la baleine Aquadream, récompensée par le prix du magazine Parents, crée une atmosphère idéale pour aider les petits à trouver le sommeil grâce à ses projections lumineuses, ses berceuses apaisantes et ses bruits blancs. Le plus : la musique s'arrête automatiquement au bout d'un quart d'heure et ses projections lumineuses après 25 minutes. La peluche est également déhoussable pour passer en machine.

Projecteur d'ambiance baleine aquadream, Pabobo, en vente auprès des revendeurs spécialisés (Aubert, Vertbaudet, Joué Club...), à partir de 39 €.

L'atelier tout en un

© Oxybul

Des heures de jeux en perspective. Bien connue des parents, l'enseigne Oxybul lance un tout nouvel atelier qui permettra aux petits de multiplier les activités et d'en changer selon leurs envies. En tournant autour de cette maisonnette en bois, dotée de trois aires de jeux, ce sont au total, 15 activités de motricité, de coordination ou d'éveil musical qui les attendent.

Centre d'activité et d'éveil musical géant, Oxybul, 109,99 €.

Le kit de crayons ergonomiques

© Créa Lign'

Tenir un crayon est difficile pour les petits. Afin de les accompagner dans cet apprentissage, Créa Lign' a imaginé des crayons en cire adaptés aux très jeunes enfants. Dotés d'une poignée ergonomique, ils permettent aux bébés une bonne prise en main. Ils n'auront alors plus qu'à donner libre cours à leur imagination afin de multiplier les créations, qui viendront ravir les parents. Des crayons également primés lors de la première édition des Cocoricos du jouet, qui s'est tenue cette année.

Mes premiers crayons ergonomiques, Créa Lign', 13,50 €.

