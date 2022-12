Voici pourquoi il ne faut jamais sortir avec les cheveux mouillés en hiver

Si l’utilisation à outrance d’appareils chauffants (sèche-cheveux, lisseur…) peut abîmer votre crinière, laisser vos cheveux sécher à l’air libre en plein hiver n’est pas vraiment une bonne idée.

Votre grand-mère vous le dira : il faut impérativement vous sécher les cheveux avant de sortir en hiver. Le mercure du thermomètre s’approche dangereusement de zéro degré, et votre chevelure est fragile.

Les cheveux peuvent geler

Contrairement aux idées reçues, si vous gardez les cheveux mouillés à l’extérieur par cette météo glaciale, vous risquez davantage qu’un simple rhume.

Lorsqu’il fait très froid, comme tout ce qui vous entoure, vos cheveux peuvent geler et se casser. Littéralement.

Maintenus dans un état de fragilité, exposés aux températures les plus basses et à la pollution, ils s’abîment en outre fortement et prennent une éternité à sécher.

Alors si vous avez peur de l’impact des appareils chauffants, appliquez sur vos longueurs un spray protecteur de chaleur avant de dégainer le sèche-cheveux. Vos cheveux vous remercieront !