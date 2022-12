Voici les astuces pour dégivrer rapidement le pare-brise de sa voiture

Avec l’arrivée des températures hivernales, le risque de gel s’accentue en France. Voici les astuces à appliquer et celles à éviter pour dégivrer votre voiture quand le thermomètre descend sous 0°C.

La plupart des techniques populaires de dégivrage de votre véhicule sont à proscrire. En cas de températures négatives, il est recommandé aux automobilistes d’utiliser la fonction de dégivrage si leur véhicule en dispose. Après l’avoir activée pendant une dizaine de minutes, il est possible de dégager la glace à l’avant et à l’arrière de la voiture à l’aide d’une raclette gratte-vitre.

Toutefois, si votre véhicule n’a pas cette option intégrée, une alternative est à privilégier : la fabrication artisanale d'un produit dégivrant, qui sera plus écologique qu’une solution industrielle. Selon Ouest-France, un mélange à base d’eau et de vinaigre, d’eau et de sel ou d’eau et d’alcool représente une option efficace pour dégivrer un pare-brise.

Les mauvaises idées pour dégivrer

Parmi les techniques communément utilisées pour le dégivrage, celle consistant à verser de l’eau chaude sur la glace est dangereuse, car elle peut provoquer une fissure du pare-brise en raison du choc thermique. Dans la même lignée, l’idée d’orienter le chauffage maximal vers les vitres est à proscrire pour le même motif que la «solution» précédente.

Autre technique fréquemment utilisée, celle misant sur l’utilisation des essuie-glaces pour dégager le givre du pare-brise, qui est tout aussi déconseillée. D'ailleurs, cette option peut avoir des effets indésirables sur leur moteur et leurs balais.

Pour rappel, en cas de mauvaise visibilité constatée par les forces de l’ordre dans vos véhicules, vous vous exposez à une amende de 45 euros.

Les méthodes pour se prémunir du givre

Pour ne pas avoir à dégivrer votre véhicule, il est préférable de le mettre à l’abri dans un emplacement couvert si vous en avez la possibilité. Dans le cas contraire, l’utilisation d’un carton, d’une bâche ou d’un papier journal suffit à protéger les vitres de votre automobile.

Pour se prémunir du givre, il est aussi conseillé d’utiliser une fois par mois sur les vitres du véhicule un mélange composé de deux tiers de vinaigre blanc et d’un tiers d’eau. Parmi les autres méthodes ayant fait leurs preuves, on retrouve le chiffon humidifié d’alcool à 90°, qui est à déposer sur le pare-brise la veille au soir, le gros sel dans un chaussette ou encore le chiffon imbibé d’eau salée pour les vitres ou le pare-brise.