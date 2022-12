Noël 2022 : Les meilleurs champagnes à déguster

Les fêtes de fin d’année sont une bonne occasion pour déboucher une bouteille de champagne. Synonyme d’exception et de convivialité, il y en a pour tous les goûts. Voici quelques cuvées qui sauront vous séduire.

Alfred Gratien

A la fois 100% chardonnay et millésimé, ce blanc de blancs de la maison Alfred Gratien a des arômes de brioche et de beurre et présente une belle fraîcheur. Il ne faut pas hésiter à le servir pour accompagner un repas de Noël.

Champagne Alfred Gratien Blanc de Blancs 2015, 53 €

Maison Henriot

Ce champagne brut est idéal pour accompagner une soirée de fête de fin d’année, par exemple à l’appéritif. Il est issu d’une maison fondée en 1808 par Apolline Henriot.

Henriot Brut Souverain, 42 €

Gustave Eiffel

Cette jeune maison, fondée par les héritiers de Gustave Eiffel, propose un blanc de blancs très agréable à la dégustation. «Une fois versé dans la coupe, le champagne pétille de vie, ressemblant à la robe dorée de la Dame de Fer à la tombée de la nuit» explique la marque dans la présentation de sa cuvée.

Champagne Gustave Eiffel Blanc de Blancs, 55 €

Laurent Lequart

Ce vigneron récoltant concentre sa production sur le cépage meunier. Il en tire de jolies cuvées comme ce blanc de meunier brut nature qui offre une approche originale, intéressante et très réussie du champagne.

Champagne Laurent Lequart, blanc de meunier brut nature, 36 €

De Saint-Gall

Pour les fêtes, Saint-Gall présente sa cuvée Orpale 2002 dans un écrin doré. Il faut dire que ce vin a été soigné : 100% chardonnay, sans dosage et surtout issu d’une année exceptionnelle.

Champagne de Saint-Gall, Orpale 2002,150 €

Taittinger

Les champagnes millésimés de la maison Taittinger réservent toujours de bonnes surprises. Ce 2015 dévoile des aromes d’agrumes et de pêche avant d’offrir une belle longueur en bouche.

Taittinger, brut millésimé 2015, 50 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.