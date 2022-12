Noël 2022 : notre sélection de montres à offrir ou à se faire offrir cette année

La montre est toujours un cadeau de choix. Luxueuse ou fonctionnelle, automatique ou à quartz… À chacun son budget et son style.

UN PETIT CINÉ ?

La «Murph» est la réplique exacte de la montre au cœur du film «Interstellar». Sortie cinq ans après le long-métrage, en 2019, ce modèle de 42 mm a connu un grand succès. Mais sa taille en dérangeait certains. La Khaki Field Murph - c'est son nom complet - est donc désormais disponible dans un boîtier compact de 38 mm. Pour le reste, rien ou presque ne change. Et c'est une excellente nouvelle pour ceux qui aiment les modèles classiques à la finition exemplaire.

Khaki Field Murph, Hamilton, 945 €

UNE FUTURE GRANDE

Voici l'aquascaphe Bronze bleu Gilt, une plongeuse automatique presque sans compromis. Avec son diamètre de 39 mm, elle se montrera à l'aise sur tous les poignets. Si on apprécie l'excellent rapport qualité-prix, on aime aussi beaucoup la finition «soleillé» du cadran, qui lui permet d'adopter différentes teintes de bleu en fonction des reflets de la lumière. Quant au boîtier, en bronze spécial, il développera une patine uniforme, de manière assez lente, au fil du temps.

Aquascaphe Bronze bleu Gilt, Baltic, 750 €

un poignet animé

Outre la superbe collection Moonswatch, Swatch sort chaque un nombre conséquent de modèles et il est difficile de faire son choix. Mais pour Noël 2022, la collection Dragon Ball Z nous a tapé dans l'œil, avec ses huit modèles différents, chacun étant dédié à un personnage clé. Quant aux prix, ils restent dans la norme raisonnable de la marque.

Collection Swatch X Dragon Ball Z, à partir de 80 €

Bronzage intégral

Conçue comme une robuste montre de plongée, la Superman Bronze de Yema reste technique et résistante, mais se marie avec toutes les tenues, même les plus chics. Le calibre maison Yema2000 offre une réserve de marche de 42 h et le boîtier en bronze se patinera naturellement avec le temps, ce qui offre un style unique à chaque pièce, en fonction de son utilisation.

Superman Bronze Black, Yema, 1.449 €

Dans le rôle de Bond

Le 5 octobre 1962, l'agent 007 faisait sa première apparition à l'écran. Même si Omega n'a pas toujours équipé James Bond (C'est le cas depuis «GoldenEye», en 1995), la marque suisse a décidé de sortir un modèle spécial pour fêter dignement ce 60e anniversaire. Cette Seamaster Diver 300M est directement inspirée de celle portée par Pierce Brosnan il y a vingt-sept ans. Tout en élégance, le boîtier est monté sur un bracelet en maille milanaise et, au dos, figure une image dynamique reprenant la célèbre séquence d’ouverture de la saga. Bonus ultime, elle est livrée dans un coffret en bois bleu équipé d'un bouton secret sur la droite. So James Bond.

Seamaster Diver 300M 60 Years of James Bond, Omega, 8.400 €

le style sans défaut

La Bonzer en édition Bronze 41 mm est une très belle réalisation de la marque March La.B, qui se patinera au fil du temps. Au-delà de son bracelet en collet végétal noir, elle est équipée d'un mouvement automatique suisse La Joux-Perret G100, doté d’une réserve de marche de 68 heures. Cette montre est entièrement assemblée dans la ville de Besançon, ce qui lui donne un petit quelque chose en plus tout à fait agréable.

Bonzer Edition Bronze, March La.B, 1.995 €

Le vintage remis au goût du jour

Fine et lisse, la PRX Powermatic 80 est un coup de maître pour Tissot. Si le boîtier date effectivement de 1978, il a su vieillir sans prendre une ride, avec un design à la fois affirmé et indémodable. À l'intérieur du boîtier, la modernité règne en revanche en maître, puisque la PRX est dotée d'un mouvement redoutable, le Powermatic 80 à remontage automatique, qui offre une réserve de marche de 80 heures.

PRX Powermatic 80, Tissot, 695 €

un CLASSIQUE INTEMPOREL

190 ans pour Longines qui continue à afficher son savoir-faire avec élégance. En cette fin d'année, la collection Record de la marque suisse s'enrichit, avec ce modèle héritage, de son tout premier chronographe tachymètre. La montre est logée dans un boîtier sobre de 40 mm de diamètre et équipée d'un calibre automatique L895, à la réserve de marche de 59 heures. Le très beau bracelet en cuir, à la finition irréprochable, est une autre jolie réussite.

Record heritage, Longines, 3.140 €

l'esprit de la course

Pour fêter le 50e anniversaire de la Porsche 911 Carrera RS 2.7, Tag Heuer a sorti deux éditions limitées d'un de ses modèles phares, le chronographe Carrera de 42 mm. La version bleue, éditée à 500 exemplaires, multiplie évidemment les références à l'univers automobile avec ses compteurs des minutes et des heures à 3h et 9h, ainsi qu’un compteur permanent des secondes.

Le boîtier, en acier poli, est étanche à 100 m. Et à l'intérieur se trouve un excellent mouvement, le Calibre Heuer 02 manufacture, doté d’une réserve de marche exceptionnelle de 80 heures.

Carrera X Porsche 2.7 édition bleue, Tag Heuer, 7.450 €

