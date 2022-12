Voici l'erreur que l'on fait tous en s'habillant quand il fait froid

Alors que les températures continuent de baisser, le choix du dressing semble être de plus en plus compliqué. Pourtant, avec ce grand froid, s’habiller dans le bon ordre, avec trois couches maximum de vêtements, permet de garder une température ambiante du corps.

Se réchauffer le corps tout en restant stylé. Depuis quelques semaines, le mercure ne cesse de baisser d’un cran jusqu’à atteindre des températures en dessous de 0 °C. Pour se protéger face à ce froid glacial, le premier réflexe est d’aller fouiller dans son placard et de sortir tous les pulls en maille, les cols roulés et les manteaux douillets. Et certains ont même pris l’habitude d’enfiler plusieurs couches pour garder une température «bouillante» du corps.

Toutefois, cette dernière technique ne marche pas à tous les coups. Et il existe bel et bien une règle à respecter pour tenir chaud : trois couches maximum de vêtement.

En effet, pour s’habiller efficacement durant le grand froid, il ne faut pas excéder trois couches de vêtements car cela risque d’augmenter la température du corps et, par conséquent, favoriser la transpiration.

à chaque couche sa particularité

Concernant les couches, la première doit être en contact direct avec la peau. Il faut privilégier les sous-pulls en tissu thermorégulateur ou encore les maillots de corps en fibre naturelle. Par ailleurs, il est déconseillé de porter du coton car cette matière garde l’humidité et a tendance à coller à la peau. Il est alors préférable de remplacer ce textile par de la soie.

La deuxième couche a pour rôle de conserver la chaleur. Ainsi, il faut choisir un vêtement un peu plus chaud, un pull molletonné ou une micro-doudoune en duvet par exemple. Mais dans l’idéal, un vêtement en laine est une parfaite «seconde couche». Cette matière permet d’évacuer aisément l’humidité grâce à ses écailles.

Enfin, les tissus protégeant des intempéries sont à porter en troisième couche. Ceux-ci doivent être imperméables et respirants afin d’empêcher l’accumulation de la transpiration. Dans ce cas, les manteaux coupe-vent, à l’instar de la parka ou de la doudoune, sont une bonne solution. A noter qu’un tissu est dit imperméable lorsqu’il mesure 1.300 shembers (unité de résistance à l’eau) et plus.