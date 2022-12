Cheveux : quelle est la règle des 5,5 cm qui révèlerait votre longueur de coupe idéale

Il n’est pas toujours facile de savoir quel type de coiffure serait le plus adapté à la morphologie de son visage. Faut-il opter pour une coupe courte ou longue ? Pour le savoir, on peut utiliser la règle dite «des 5,5 cm».

En matière de choix capillaires, la règle des «5,5 cm» peut vous être utile en cas de doute. Elle permet de savoir rapidement quelle longueur de cheveux irait le mieux avec la forme de votre visage.

Pour l'appliquer, vous avez besoin d’une règle et d’un crayon. Une fois que vous êtes face à un miroir, mettez le crayon de manière horizontale sous le menton, au niveau de l'os de la mâchoire. Puis, placez la règle verticalement sous le lobe de l’oreille.

Après quoi, vous n’avez plus qu’à mesurer la distance entre le lobe d’oreille et le crayon. Si celle-ci est inférieure à 5,5 cm, cela signifie que les coupes courtes sont faites pour vous. Autrement dit, vous pouvez franchir le pas et passer au carré court, ou même opter pour la fameuse coupe «pixie».

Et si la distance est supérieure à 5,5 cm, il vaut mieux privilégier les coupes de cheveux mi-longues et longues. Mais bien évidemment, rien ne vous empêche de vous couper quand même les cheveux.

Élaborée par le spécialiste John Frieda, cette formule peut certes vous donner une indication, mais le principal, c'est que cela vous plaise à vous.