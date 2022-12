Noël 2022 : les meilleurs cadeaux à offrir aux gourmands

Les cadeaux qui se mangent sont toujours très appréciés. Pour faire plaisir aux gourmets, ou tout simplement pour briller lors d’un repas de fête, voici quelques idées de cadeaux gourmands qui se dégustent sans modération.

Un coffret de thés et infusions

English Tea Shop, qui propose des thés et des infusions bio issus de travailleurs indépendants du Sri Lanka, a conçu ce coffret spécial, dessiné par une artiste française, à l’occasion des fêtes. On y trouve 32 sachets avec notamment un maté exotique et un thé blanc.

English Tea Shop, coffret moment de fête, 19,90 €.

Une boite de caviar

La légendaire maison de caviar Prunier propose pour les fêtes des coffrets chics. Ils renferment l’emblématique boite pleine d’or noir. Les œufs d’esturgeons sont issus d’un élevage 100% français. C’est la petite touche de luxe qui pourra faire toute la différence sur une table de Noël.

Caviar Prunier Osciètre, à partir de 75 €.

©jean_claude_amiel_prunier

Des épices

Les amateurs de cuisine épicée pourront mettre le cap sur le Cambodge avec ce coffret. Il contient des grains de poivre de Kampot noir, un mélange d’épices, une délicieuse sauce racines Khmères (gingembre, curcuma et galanga) et un moulin à poivre.

La Plantation, coffret spécial, 54 €.

©Plusunemiette

De la poutargue

L’épicerie vraiment fine Maison Dehesa ne manque pas de produits d’exceptions pour les repas de fête. On retiendra une délicieuse poutargue qui présente, dans la gamme signature, une texture incroyable. On la déguste simplement sur un toast avec un peu de beurre ou sans rien, en tranches semi-épaisses.

Poutargue signature sous vide, Maison Dehesa, 53,80 €.

Un pot de pâte à tartiner

Avec son packaging tout droit venu de l’espace, ce pot mystérieux contient une délicieuse pâte à tartiner au chocolats au lait et noir avec des éclats de fève de cacao et sa touche de guimauve.

Cosmic Chocolate, Confiture Parisienne, 19,90 €.

