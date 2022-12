Noël 2022 : voici les cinq plus beaux sapins décorés au monde, selon un site de voyage en ligne

À l’approche des fêtes de fin d’année, les décorations de Noël illuminent les rues, en France comme à l'étranger. Avec, tradition oblige, le sapin de Noël en élément central. Voici les cinq plus beaux à travers le monde, selon un classement - naturellement sujet à débat - établi par Civitatis, un site de voyage en ligne.

Le sapin des Galeries Lafayette à Paris

Installé au centre de la Coupole, le «Grand Sapin» des Galeries Lafayette serait ainsi le plus beau sapin au monde. 5.300 kg, 18 mètres de haut et 1.900 mètres de guirlandes lumineuses en LED, cet arbre lumineux a nécessité dix jours de montage pour «briller».

L’esprit de Noël s’est emparé des Galeries Lafayette Haussmann ✨



Les visiteurs peuvent découvrir les vitrines animées & le traditionnel Grand Sapin, qui du haut de ses 18 mètres & de ses illuminations en LED, trône sous l'iconique Coupole avant d’être recyclé à son démontage. pic.twitter.com/Yzxt8Z3zbM — Groupe Galeries Lafayette (@Galeries_Laf) November 23, 2022

Toutefois, un défi de taille s’est imposé aux Galeries : la sobriété énergétique. «Il a fallu trouver le bon équilibre entre le nécessaire effort de sobriété énergétique, tout en assumant notre mission de faire rêver nos visiteurs à cette période magique de l’année – et par la même occasion, de faire briller Paris. Un an de travail», a indiqué Nicolas Houzé, directeur général des Galeries Lafayette et du BHV Marais, relayé par la revue du digital.

Le sapin de Noël de Vilnius

Le deuxième plus bel arbre de Noël nous viendrait, cette fois, de Lituanie et plus précisément de la capitale Vilnius. Ce sapin de 30 mètres de haut est composé de milliers de branches et de plus de cinq kilomètres de lumière.

3… 2… 1… She is finally here! Vilnius Christmas tree is officially lit and ready to take your breath away. Disguised as a giant multilayered birthday cake decorated with 700 candles. The message is clear - Vilnius is celebrating its 700 years next year pic.twitter.com/83Ca6f56U6 — Go Vilnius (@GoVilnius) November 26, 2022

Déguisé en forme de gâteau d’anniversaire multicouche et décoré de 700 bougies, en référence à l’anniversaire de la ville qui aura lieu en janvier 2023, le sapin est entouré du marché de Noël de la capitale. C’est donc impossible que l’arbre passe inaperçu, puisqu’il couvre environ 2.500 mètres carrés.

Le sapin flottant à Rio de Janeiro

Dominant la lagune Rodrigo de Freitas à Rio de Janeiro, au Brésil, ce sapin flottant de plus de 80 mètres de haut est installé sur un bateau et est orné de plus de trois millions de lumières.

© Civitatis

Après une absence de deux ans, à la suite de la crise financière, ce joli sapin a refait surface en 2018.

Le sapin de Noël de Gubbio

Pour apprécier de près ce sapin, il faut prendre la direction de l’Italie. C’est dans la ville de Gubbio, située dans le nord-est de la Province de Pérouse, en Ombrie, que l’on retrouve le quatrième plus beau sapin de Noël au monde.

Cette gigantesque figure, qui s’étend sur 650 mètres le long de la pente du mont Ingino, est composée de près de milles lumières multicolores et de plus de 10 kilomètres de câblage.

Son étoile filante compte, à elle seule, plus de 250 lumières.

© Civitatis

À noter que ce sapin est entré dans le Livre Guinness des Records comme étant le plus grand sapin de Noël au monde, comme le note Civitatis.

Le sapin de Noël de New York

C’est un sapin qui vit le «rêve américaine». À New York, on peut retrouver le cinquième plus beau sapin au monde, et le plus célèbre, au Rockefeller Center. Cet arbre mesure entre 20 et 30 mètres de haut.

Deck the halls! The Rockefeller Center Christmas tree was lit up Wednesday night to kick off the holiday season. pic.twitter.com/MqEZ8mUne1 — NowThis (@nowthisnews) December 4, 2022

Il est composé de plus de huit kilomètres de lumières. Son étoile est faite de trois millions de cristaux Swarovski.