Voici le signe astrologique qui passera la meilleure année en 2023

Selon les prédictions du célèbre astrologue et médium Claude Alexis, l’année 2023 réserve de belles surprises à ce signe d’Eau.

Parmi les douze signes du Zodiaque, celui qui passera la meilleure année 2023 est le Scorpion. Notre spécialiste Claude Alexis, qui tient une web TV dédiée à la voyance, l’année à venir sera pleine de réussite pour les personnes nées entre le 23 octobre et le 22 novembre. Ambition, chance, rebondissements, ce sera l’occasion de tout vivre à fond.

Vos bonnes planètes vous rendront dynamiques, électriques et performants. Et vous laisserez le passé derrière vous. Vous mettrez vos qualités au service des trois principes que vous affectionnez tout particulièrement : justice, égalité et noblesse. Et cela vous réussira.

Vous pourrez prétendre à des postes à hautes responsabilités, gravir des échelons professionnels avec facilité, et réussir tout ce que vous entreprendrez. Quant à votre séduction, elle sera au rendez-vous. Votre «sexy-attitude» fera des ravages. Bref, Scorpions, vous vivrez une année heureuse. Et votre première grande réussite vous attend dès le début d’année.

Amour

Tout en séduction, vous serez apte à entretenir la flamme avec vos partenaires, que vous soyez en couple ou célibataire. Vénus vous accompagnera toute l’année et encore plus durant votre mois anniversaire. Et si quelques accrocs se manifestent, dus à votre caractère parfois autoritaire et possessif, les planètes de la douceur vous ramèneront à beaucoup de tolérance et de bienveillance amoureuse.

Travail

Oser, prendre des risques, imposer vos idées et vos décisions, voilà quel sera votre quotidien professionnel tout au long de cette année 2023. Rien ne vous fera peur. Vous avancerez pétri de certitudes et elles se révéleront à votre avantage. Vous serez un vrai conquérant et on vous félicitera pour l’ambiance que vous installerez autour de vous et votre efficace ténacité.

Finances

Votre point fort ? Faire de bons investissements et savoir en tirer profit. Vous sauterez sur toutes les occasions d’améliorer votre budget, de l’équilibrer, et de faire fructifier votre capital et vos acquis. L’art, la pierre, l’immobilier, la bourse, tout trouvera grâce à vos yeux et à votre porte-monnaie.

Santé

Comme pour le reste, la forme sera au beau fixe. Et même si quelques petits coups de fatigue se feront sentir par une hyperactivité débordante, votre moral ne faiblira pas. Les signes amis du Scorpion en 2023 : le tendre et sensible Cancer ainsi que le fidèle Poissons qui vous apporteront le réconfort et la motivation nécessaires pour recharger vos batteries.

Le conseil de Claude Alexis

Faites en sorte de maintenir votre ambition à tous les niveaux. Elle vous sera précieuse. Comme vous devrez veiller à la bonne gestion de votre capital et de vos acquis de 2022, à vous de tout mettre en œuvre pour utiliser à bon escient vos gains financiers afin d’équilibrer vos budgets en 2023.