Voici le signe astrologique qui passera la pire année en 2023

Selon les prédictions du célèbre astrologue et médium Claude Alexis, l’année 2023 ne sera pas de bon augure pour ce signe de Terre.

2023 sera une année de challenge pour le signe de la Vierge. C'est en tout cas ce qu'affirme notre spécialiste en astrologie Claude Alexis, qui tient également une web TV dédiée à la voyance. Selon ses prédictions, l'année à venir sera placée sous le signe du défi et des efforts laborieux pour ces natifs.

Le ciel astral de la Vierge l'obligera à tester ses capacités de combattante. Ce sera l’occasion de faire ressortir le meilleur de votre signe et de votre intime. Et ne vous avouez pas vaincus. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort.

Trop perfectionnistes, les natifs de ce signe sont par ailleurs plutôt optimistes et sociables, appréciés par leur entourage, agréables à vivre, mais avec un ennemi redoutable : vous êtes perpétuellement dans le contrôle.

En craignant le moindre rebondissement, vous passerez en 2023 à côté de nombreuses opportunités, et ce durant plusieurs mois, face à des planètes contrariantes qui vous mettront des bâtons dans les roues.

Mais quand l’été sera proche, la roue tournera en votre faveur. Mais encore une fois vous penserez que «c’est trop beau pour vous». Et votre signe de Terre vous empêchera de vous élever vers une forme de légèreté.

Amour

Cœurs tourmentés, relations tumultueuses, Vénus ne sera pas votre amie en 2023. Je ressens des périodes troublées et tourmentées. L’arrivée de Vénus en Scorpion durant le dernier trimestre apportera des envies de destruction mais aussi de séduction inappropriée. La belle histoire d’amour dont vous rêvez ne sera pas pour 2023.

Travail

2023 vous obligera à sortir de votre zone de confort. En début d’année, vous devrez montrer vos capacités à prendre des décisions, à ne pas vous isoler. Et pourtant, vous ressentirez un immense sentiment de solitude qui vous fera encore plus vous recroqueviller au fond de vous-même. Avec un sentiment d’incompréhension de toutes parts. D’obstacles en obstacles, la planète de la force vous obligera à bouger et à vous dépasser professionnellement.

Finances

Côté argent, vous aurez un budget assez stable mais qui ne vous permettra pas de grands excès. Attention cependant aux turbulences et aux imprévus qui pourraient survenir au cours de l’année et chambouler vos prévisions financières.

Santé

Vous ne serez pas au top de votre forme. Avec un moral plutôt en berne, la fin d’année sera éprouvante à partir du mois d’octobre. Ne perdez pas de vue pour autant vos objectifs et gardez confiance.

Les signes amis de la Vierge en 2023 : la légère Balance et le fiable Capricorne pourront vous aider à rebondir et à passer les mauvais moments.

Le conseil de Claude Alexis

Pourquoi ne pas vouloir compter sur la chance ? Il va falloir faire confiance à votre bonne étoile et arriver à lâcher prise si vous voulez entamer une seconde partie d’année en ramenant à vous les bonnes énergies. Pour finir l’année mieux que vous ne l’aurez commencé.