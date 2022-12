Noël 2022 : la revente des cadeaux a battu son plein au lendemain du réveillon

La revente des cadeaux de Noël battait son plein ce dimanche, avec des chiffres en hausse par rapport à l'an dernier chez Rakuten France, le site de commerce en ligne, y voyant un signe de l'érosion du pouvoir d'achat face à l'inflation. Certains choisissent ainsi de récupérer de l'argent plutôt que conserver un cadeau qui ne leur plaît pas.

Noël est passé, les cadeaux sont déballés, il est temps de les revendre. Cette année encore, les plate-formes de reventes ont vu leur fréquentation exploser.

Rakuten France comptabilisait à 15h plus de 650.000 nouvelles annonces déposées sur sa plateforme depuis le début de la matinée, une croissance de 8% par rapport à 2021, à la même heure.

«Autrefois peut-être tabou, la revente des cadeaux est maintenant assez ancrée dans les habitudes des Français» qui «pensent à la planète en essayant d'avoir un mode de consommation plus raisonnée et à leur porte-monnaie» en cherchant «à préserver leur pouvoir d'achat», indique à l'AFP Flora Louvet, responsable communication de Rakuten France.

«On est vraiment sur un aspect très pouvoir d'achat. C'est un vrai coup de pouce budgétaire pour le revendeur comme pour l'acheteur», souligne la porte-parole. La décote atteint, selon elle, environ 15% pour un produit très récent dans un état neuf et la remise peut même monter jusqu'à 70% pour un produit plus commun et moins récent.

L’inflation mine Noël

Avant Noël, près d’un Français sur deux disait envisager de revendre son cadeau de Noël, soit 8 points de plus par rapport à 2021, selon le baromètre annuel réalisé fin novembre par Ipsos pour Rakuten France.

Le contexte inflationniste économique se fait davantage ressentir cette année : 16% des personnes interrogées (+6 points par rapport à 2021) indiquent revendre leurs cadeaux de Noël par nécessité budgétaire, selon cette étude.

Chez eBay France, vers 12h, environ 100.000 nouvelles annonces avaient été postées. Mais selon la plateforme en ligne, pas de bond spécial des reventes cette année : après une explosion des ventes en ligne en 2020 et 2021, années marquées par la pandémie de Covid-19, «on revient à des tendances normales» et «assez fidèles aux prévisions», a précisé à l'AFP Louise Benzrihem, chargée de mission eBay France.

Elle souligne toutefois elle aussi la dimension particulière du contexte inflationniste : «Le budget de Noël subissant l'impact de l'inflation, la revente des cadeaux permet de compléter ce budget ou mettre de l'argent de côté», ajoute la spécialiste, qui attend un autre pic de revente «environ 30 jours après Noël, une fois que le délai de retour de la marchandise a expiré» sur les tickets de caisse.

Les livres, les jeux vidéo et les téléphones portables constituent les cadeaux vedette à la revente, aux côtés des parfums, Lego et Playmobil, selon ces deux acteurs du secteur.