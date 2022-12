Tendances cheveux 2023 : ces coupes qui vont cartonner

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles tendances capillaires. Shag, bob, carré, franges… Voici les coupes que l’on verra partout en 2023.

La coupe shag

Si vous souhaitez changer de look, vous pouvez miser sur la coupe shag. Idéale sur les cheveux courts et mi-longs, comme sur les cheveux longs, cette coiffure dégradée donne un effet coiffé/décoiffé à la chevelure.

La coupe bob

Très en vogue dans les années 1920, la coupe bob a fait tourner les têtes en 2022 et reste très tendance en 2023. Il s’agit d’un carré coupé au niveau de la mâchoire. Il donne un look rétro et ultra glamour. Et on n'hésite pas à la porter avec une frange.

La frange

Parmi les franges qui seront en vogue, il y a la fameuse frange rideau. Elle se range de chaque côté du visage. C’est celle que porte l’actrice Jenna Ortega dans la série à succès «Mercredi». Sinon vous pouvez aussi opter pour la frange effilée.

Les longueurs lisses et XXL

Les cheveux lisses à la longueur XXL auront la cote. Si vous avez une belle longueur naturelle, vous serez au top de la tendance. Celles qui ont une coupe courte et qui rêvent d’arborer une longue crinière pourront de leur côté se faire poser des extensions de cheveux.

Le Carré structuré

L'indémodable carré revient mais de façon structurée et lisse, et coupé au niveau des mâchoires. Il donne une allure à la fois épurée et sophistiquée, tout en permettant aux visages fins de gagner en caractère.

Les accessoires à cheveux

Les accessoires sont de sortie. Pour sublimer votre coupe ou coiffure, ne vous privez pas de porter des barrettes ornées de bijoux ou des serre-têtes, en sachant que ce sont les modèles minimalistes qui feront tout leur effet en 2023.