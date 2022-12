Voici la somme incroyable que gagne Nike toutes les 5 heures grâce à Michael Jordan

Plus de 35 ans après la sortie des Air Jordan 1 en 1985, modèle devenu mythique qui marquera la première collaboration entre Nike et Michael Jordan, l’ex-star du basket US continue de rapporter gros à la marque à la virgule. Nike empocherait 3 millions de dollars toutes les cinq heures grâce au joueur.

Une collaboration très rentable. Près de 40 ans après avoir signé leur premier contrat avec Michael Jordan, Nike continue de récolter les fruits de ce partenariat amorcé en 1984. Selon GQ, l’ex-star des Bulls permettrait ainsi à la marque de gagner plusieurs millions de dollars par jour - 3 millions toutes les 5 h - précise le magazine, soit un peu plus de 14 millions sur 24 h (soit 13,5 millions d'euros). Des chiffres qui donnent le tournis et rapportent gros à Michael Jordan également.

Celui que l’on a longtemps surnommé l’homme volant aurait de son côté récolté 150 millions de dollars sur un an, toujours selon GQ, grâce à ce partenariat entré dans l’histoire.

Une association qui n’était pas gagnée d’avance, alors qu’en 1984, Michael Jordan, étoile montante à l’époque, aspire plutôt à signer avec Adidas, dont il est fan. Mais Nike déroule le tapis rouge à Michael Jordan, et près de quatre décennies plus tard et des dizaines de collaborations marquantes à leur actif, leur partenariat continue finalement de faire le bonheur du basketteur comme de la marque.