Voici l'erreur que l'on fait tous en appliquant son après-shampoing

Sous la douche, l’étape de l’après-shampoing est essentielle pour prendre soin de sa chevelure. Mais souvent, ce produit est mal appliqué.

Parce qu’il démêle, hydrate, et nourrit, l’après-shampoing est un véritable allié pour les cheveux secs et cassants. Mais pour qu’il soit vraiment efficace, il faut l’appliquer correctement.

Le rituel de base est simple : après son shampoing, on se rince les cheveux avant de répandre son après-shampoing sur les longueurs. Et c’est bien souvent, c'est sur des cheveux trop mouillés que le soin est appliqué.

bien essorer ses cheveux

Or pour maximiser ses effets, il est nécessaire de bien prendre le temps d’essorer sa chevelure avec ses mains, et encore mieux, à l’aide d’une serviette. Un geste qui peut paraître anodin mais qui a pourtant toute son importance.

De cette manière, l’après-shampoing va pénétrer complètement dans la fibre et l’effet des actifs sera ainsi décuplé. Et enfin, on se montre patient. Si ce soin est rapide à utiliser, il demande quand même un petit temps de pose.