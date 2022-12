Tourisme : voici 7 nouveaux hôtels parmi les plus tendance de 2023

Envie de découvrir de nouvelles pépites ? Alors que chaque saison touristique réserve son lot de nouvelles adresses, Hotels.com a dévoilé les plus beaux hôtels à découvrir en 2023.

Four Seasons Resort Tamarindo, Mexique

Four seasons a inauguré en novembre dernier, sa toute nouvelle adresse au Mexique : le Tamarindo. Un nouveau complexe au design épuré et contemporain, situé face à l'océan Pacifique et bordé d'une nature sauvage préservée.

Art’otel London Battersea Power Station, Londres

Lui aussi vient à peine d'ouvrir ses portes. Inauguré le 12 décembre dernier, l'Art'otel London Battersea Power Station s'inscrit dans la lignée des boutiques hôtels qui entremêlent art, design et hospitalité. Depuis son rooftop, il offre en prime une vue spectaculaire sur les célèbres cheminées de Battersea Power Station, l'une des premières centrales électriques à charbon d'Angleterre, aujourd'hui classée au titre des monuments historiques.

1 Hotel Hanalei Bay Princeville, Kauai, HawaÏ

1 Hotels poursuit son extension. Après New York, San Francisco ou encore Toronto, le groupe, qui défend un luxe responsable, ouvrira sa première adresse à Hawaï en février 2023. Surplombant la baie d'Hanalei et les falaises verdoyantes de la côte de Na Pali, l'établissement accueillera 252 chambres, avec pour ambition de s'inscrire dans un décor paradisiaque en parfaite harmonie avec la nature.

Six Senses Rome, Italie

Six Senses s'apprête à ouvrir sa première adresse en Italie en 2023. Accessible à partir de mars prochain, cette nouvelle adresse située à Rome offira un cadre idéal pour goûter à la dolce vita. Implantées sur la Piazza di San Marcello, l'hôtel et ses 96 chambres se trouvent à quelques pas de tous les principaux sites historiques, à l'instar de la fontaine de Trevi et du Panthéon.

Atlantis The Royal, Dubaï

Le groupe Atlantis va inaugurer un second resort XXL sur l'île artificielle de Palm Jumeirah à Dubaï. Quinze ans après the Palm Atlantis, Le royal Atlantis ouvrira ses portes en février prochain avec au rendez-vous, du luxe et de la démesure. S'élevant sur 43 niveaux avec une piscine située au 22eme étage et offrant une vue imprenable sur Dubaï et la mer d'Oman, il est annoncé comme étant le complexe qui offrira l'expérience la plus luxueuse au monde.

IKOS ODISIA, CORFOU, GRÈCE

Ikos Resort ouvrira l'année prochaine sa seconde adresse à Corfou, en Grèce. Niché dans la jolie baie de Dassia, l'établissement Ikos Odisia ouvrira ses portes en mai, offrant 390 chambres ouvertes sur la nature environnante et dotées de piscines, jardins, terrasses et balcons privatifs. Le summum du luxe.

La Palma, Capri, Italie

Premier hôtel de Capri, construit à l'origine en 1822, La Palma rejoint Oetker Collection. Première adresse italienne du groupe, cette pépite a fait l'objet d'une rénovation méticuleuse et haut de gamme. Entièrement restauré, il dévoilera son nouveau visage à partir de juin 2023.