Déco : voici les nouvelles tendances pour 2023

Meubles, luminaires, peinture… Chaque année, de nouvelles tendances s’imposent dans le monde de la déco. Architecte d’intérieur, Laurent-Olivier Gros détaille pour CNEWS ce à quoi il faut s’attendre pour 2023.

Des couleurs nature

Pour les couleurs, il faut s’attendre à voir du terracotta, mélange d’ocre et de rouge, un peu partout. Il y aura aussi du rose poudré mais très clair. Et enfin du blanc cassé qui tire plus vers le mastic que le jaune.

Du plâtre

Le blanc cassé rappelle aussi le plâtre, qui sera très sollicité, notamment dans les objets comme des vases, des bougeoirs, des reliefs, voire des sculptures. La marque Serax en propose beaucoup par exemple. On peut aussi imaginer des grands objets dans cette matière comme des lustres. C’est très solide, un peu salissant mais ça se nettoie facilement avec une éponge.

Des courbes

Ce n’est pas encore la mode du canapé carré, peut-être y reviendra-t-on un jour. En 2023, la courbe sera de rigueur pour les canapés. Ils seront directement inspirés des années 1980 avec des teintes marron et bronze. Mais toujours de forme arrondie pour une sensation de douceur.

Une touche de design

Les intérieurs feront appel au design mais sur un ou deux éléments. Par exemple, pour les luminaires, on peut imaginer des lampes à poser symétriques qui ont un côté très bourgeois, mais contrebalancées avec un élément plus design qui a du caractère. Tout est question d’équilibre. Dans un salon on aura un élément en couleur flashy comme un fauteuil ou un lampadaire, mais pas trois.

De grands tableaux

Les grands tableaux installés derrière le canapé ou au-dessus d’une table ont la cote. On peut soit l’acheter soit le faire soi-même. Inutile pour cela d’être un artiste confirmé. On peut s’aider en projetant sur un support une reproduction d’un motif d’art aborigène.

De la céramique

A l’image de la terracotta, la céramique sera aussi très présente en 2023. Des grands vases, des vides poches… C’est le retour des tables basses Capron. La céramique est une très belle matière à mettre en valeur. Attention à ne pas mettre trop d’objets sur un support. Il faut en choisir un grand pour mieux le mettre en valeur, un peu comme dans une galerie.