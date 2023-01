Ce signe astrologique serait le plus déprimé

Ce signe astrologique est sujet à la déprime. Dès la moindre contrariété, il a tendance à broyer du noir.

Il n’a pas toujours le moral. Parmi les douze signes du Zodiaque, le Scorpion est connu pour être le plus déprimé.

En effet, comme l’affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, ce signe émotif a tendance «à cogiter et à avoir des idées noires». Quand il a des pensées négatives, elles vont tourner en boucle dans sa tête.

Il faut dire que ce natif à pinces est dirigé par Mars, et par Pluton, «la planète des idées noires et de la dépression», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Angoissé et pessimiste de nature, le Scorpion «a besoin de se plonger dans sa déprime, pour ensuite mieux se relever, et renaître». Il adopte une forme «d’autodestruction pour pouvoir remonter la pente».

et le capricorne

Et il est suivi par le Capricorne. Gouverné par Saturne, «la planète du repli sur soi, des contraintes et de la solitude», ce signe de Terre «a un côté triste et peut lui aussi être souvent en proie à la déprime».

Il va alors «s’isoler et se couper du monde». De plus, c’est un signe d’hiver, et selon Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, les signes appartenant à cette saison ont tendance à être plus sujets à la déprime que les signes d’été.