Tourisme : quelles sont les meilleures dates pour réserver ses locations de vacances en 2023 ?

La location d'un hébergement pour les vacances peut vite devenir un casse-tête si l'on s'y prend à la dernière minute. Abritel, plate-forme de location de vacances dévoile, ce mardi matin, les meilleures périodes pour réserver ses lieux de villégiature pour les congés de 2023.

Des réservations anticipées. Qui ne s'est jamais retrouvé à choisir une location saisonnière par défaut, faute de s'y être pris dans les temps ? Afin d'éviter ces contrariétés, mieux vaut réserver en amont et respecter quelques dates pour profiter d'un large choix, notamment pour ses congés de printemps et d'été. Alors que la majorité des locations de vacances s'effectuent durant les mois de janvier et février, il est encore temps de s'organiser selon la plate-forme Abritel, qui recommande de s'y prendre le plus tôt possible et avant certaines dates butoirs.

avant mi-février pour les vacances de printemps

«Chaque année, nous observons des pics de réservations après lesquels il reste moins de choix», note ainsi Xavier Rousselou, porte-parole d’Abritel dans un communiqué. Pour faire face à cette affluence massive, le site s'est appuyé sur les recherches de l'année dernière afin d'identifier les dates avant lesquelles il est impératif d'avoir choisi son hébergement.

Ainsi, il est préconisé de réserver avant le 13 février prochain pour les vacances de printemps, qui se tiendront cette année du 8 avril au 9 mai, échelonnées sur trois zones (A, B,C). Afin de profiter du pont de l'Ascension, qui permet de profiter de quatre jours entre le jeudi 18 mai et le dimanche 21 mai, il est cette fois recommandé d'avoir trouvé sa location avant le 28 mars.

Fin mai, dernier carat pour les vacances d'été

La période d'été est évidemment la plus plébiscitée par les Français. Rien que sur le mois d'août 2023 près de la moitié des hébergements des secteurs les plus recherchés comme le Var, la Corse du sud, les Landes et la Charente- Maritime ont déjà été réservée, note le site.

Alors pour avoir la possibilité d'avoir encore du choix, il est conseillé de finaliser sa réservation avant le 25 mai prochain au plus tard. Tout logiquement, le plus tôt sera le mieux et réserver dès à présent est fortement conseillé. Autre recommandation de la plate-forme, penser à des destinations alternatives et moins prisées peut s'avérer payant.

Le timing à respecter pour le dernier trimestre

Les vacances d'automne et d'hiver sont elles aussi soumises au respect du bon timing. Ainsi en 2023, il faudra réserver au plus tard avant le 17 août pour les prochaines vacances de la Toussaint, qui auront lieu du 21 octobre au 6 novembre toutes zones confondues.

Il est par ailleurs préconisé d'avoir conclu ses réservations avant le 31 octobre 2023 pour les congés de Noël et avant le 23 décembre pour les vacances de février, qui se dérouleront entre le 10 février et le 11 mars 2024, selon les zones.

Un calendrier à avoir en tête pour trouver le logement idéal.